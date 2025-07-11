《零日攻擊》嚇壞台灣人？蔡英文團隊核心成員力邀台語歌后獻聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕台劇《零日攻擊》網路討論話題不斷，劇組特別邀請台語歌后曹雅雯獻唱主題曲《風聲人影》，由李欣芸譜曲、林錦昌填詞，聯手打造這首溫暖療癒的主題曲。製作人兼編劇統籌鄭心媚透露，當初錄音時聽到曹雅雯開口，現場的工作人員瞬間就起雞皮疙瘩。

《零日攻擊》高橋一生、製作人鄭心媚、連俞涵、導演蘇奕瑄。（牽猴子提供）

這首《風聲人影》的MV收錄大量《零日攻擊》幕後花絮，呈現各集導演的執導情形，尾聲更打出洪伯豪、吳季恩、蘇奕瑄、趙暄、劉易、鄭心媚、林志儒、羅景壬等8位導演的名字，並寫下：「向所有勇敢參與零日攻擊的工作人員致意」，致敬全劇組的投入與勇氣，更呼應了這齣戲所傳遞的核心情感。

請繼續往下閱讀...

鄭心媚表示：「《零日攻擊》的劇情驚悚緊張，有些人說我們嚇壞台灣人了。因此當時就希望能有一首主題曲，溫柔而療癒，能夠傳達台灣人的情感。」因此找來身兼《零日攻擊》監製的林錦昌填詞。

林錦昌過去曾是蔡英文團隊核心成員，提到創作這首歌詞時，腦海中浮現的不是台海戰爭或逃難的畫面，而是他的家鄉花蓮縣秀林鄉砂婆礑山。他稱這部劇講述面對戰爭逼近時各階層人們的選擇與情緒，「你好像會失去什麼，被迫離開什麼，我們必須守護。不是戰爭輸贏的問題，而是會衝擊到我們幾代人在這裡生活的家園。」

曹雅雯獻唱《零日攻擊》主題曲。（牽猴子提供）

林錦昌填詞與作曲人李欣芸討論後，決定邀請擅長掌握台語情感層次的歌后曹雅雯演唱，對方一聽Demo便立刻答應。

令人動容的是，曹雅雯初次試唱就讓現場工作人員全場靜默，眾人起雞皮疙瘩、眼眶泛紅。《零日攻擊》主題曲《風聲人影》MV已上線，全劇將於8月底正式播出

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法