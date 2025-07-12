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娛樂 電視

《綜藝大熱門》開播12年走入歷史！吳宗憲不捨道別：謝謝收看

《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、LUlU主持。（資料照，記者胡舜翔攝）《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、LUlU主持。（資料照，記者胡舜翔攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由吳宗憲、Lulu、陳漢典主持的人氣綜藝節目《綜藝大熱門》，在開播12年後，於上月宣布改版，轉型成為週末大型綜藝秀，節目名稱也將改成《超級大熱門》，吳宗憲於今（12）早完成最後錄影，並在社群分享最終場錄影心聲。

吳宗憲吐露收工心聲。（翻攝自IG）吳宗憲吐露收工心聲。（翻攝自IG）

吳宗憲在IG發布一段短片，只見他在電視台門口記錄告別心情，他面露燦笑地說，「厲害了，《綜藝大熱門》最後一天的錄影，早上六點多結束，哈哈哈哈哈，愛你們喔。」同時他也用文字向觀眾深情告白，「謝謝收看！12年一轉眼就過去了！心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」。

影片曝光後，女兒「Sandy」吳姍儒看到後也來留言「辛苦了，快回家睡覺」，許多網友也紛紛湧入表示不捨，「為什麼要收！台灣最後的綜藝節目！最好看的！我幾乎每集都看！為什麼？」、「哇捨不得～最愛綜藝大熱門」、「我是忠實觀眾粉絲，好捨不得，依然愛你們」。

《綜藝大熱門》於上月宣布轉型升級，將時段移至週末播出，確切時段有待公布，不僅節目名稱改為《超級大熱門》，播出長度也變為2小時，內容將包含說學逗唱等多元形式，並增加吳宗憲擅長的歌廳秀單元。

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