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娛樂 最新消息

GD演唱會正式引爆！黃牛手法曝光「實名制也擋不住」粉絲搶破頭飲恨

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流王者「GD」G-dragon相隔8年再度來台，今晚（11日）於台北小巨蛋正式開唱，吸引大批忠實粉絲朝聖，演唱會自售票以來就話題不斷，門票開賣即秒殺。沒想到，大批黃牛嗅到商機，於各大社群平台發文接洽代購，更趁勢哄抬票價至原價數倍，網友大嘆「根本搶不到票」，即便演出採取實名制購票仍難擋黃牛亂象，VVIP票甚至被喊價到8萬元，讓粉絲又氣又無奈。

「GD」G-DRAGON門票火速售罄。（Galaxy Corporation提供）「GD」G-DRAGON門票火速售罄。（Galaxy Corporation提供）

GD演唱會原訂7月12、13日在小巨蛋開唱兩場，爾後宣布7月11日加場，票價自800元至8,980元不等，5月中開賣即秒殺，大量粉絲反映「網站瞬間當機」、「一票都沒看到就結束」。豈料，黃牛趁勢在私訊、社團、平台加價出售，有搖滾區票翻倍飆破2萬元，VVIP票最高甚至喊到8萬元。儘管啟用實名制，仍有黃牛利用「第二張票可改資料」的漏洞進行販售，或是直接將身分證交給買家短暫使用，風險極高卻屢見不鮮。

對此，超級圓頂當時也發布聲明感謝粉絲熱情支持，並嚴正呼籲「請勿透過非官方售票平台購票」。消基會副董事長、律師徐則鈺則指出，全世界對於票券皆採取「市場自由」機制，包括演唱會及體育賽事等，轉手販售為個人權利，各級政府無從干涉。隨著GD演唱會正式開場，歌單、舞台與應援話題也將掀起社群熱潮，「GD回歸一場就夠炸」再次印證他的天王級影響力。

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