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恭喜！艾怡良披上婚紗嗨喊：媽我終於嫁掉了

艾怡良披婚紗，與男主角上演浪漫對手戲。（環球音樂提供）艾怡良披婚紗，與男主角上演浪漫對手戲。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后艾怡良為了新歌《給她的話》MV首披婚紗，當戴上頭紗的那一刻，幽默對著鏡頭喊話：「媽我終於嫁掉了。」

艾怡良披上婚紗，不忘幽默向媽媽喊話。（環球音樂提供）艾怡良披上婚紗，不忘幽默向媽媽喊話。（環球音樂提供）

為了新歌《給她的話》，艾怡良力邀蔡康永一起寫歌，起初艾怡良先寫好部分的歌詞，正苦惱要找誰對話時，看到蔡康永正在發行新書，而華人中文世界中，創造最多語錄的，蔡康永絕對是金字塔頂端的指標人物。

正屆熟齡的艾怡良從女性角度出發，碰上蔡康永的欣然答應，以世界上或許最了解女性與人性的人，創造了這首對話的歌詞，也是對所有人的肺腑之言。

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艾怡良表示，「我很尊敬的康永哥，在這次的合作，我們坦誠相見，對感情、對生活；他年紀比我長，可以用他的角度告訴我人生，我也可以向他提出我這個年紀的疑惑。」

金曲歌后艾怡良推出新專輯《我的問題該問誰》。（環球音樂提供）金曲歌后艾怡良推出新專輯《我的問題該問誰》。（環球音樂提供）

艾怡良在MV中大展演技，熟識的工作人員卻在一旁憋笑，男主角恍然大悟，原來私底下的怡良是個女漢子，經紀人左光平聽了又補上一槍：「她不是女漢子，她是漢子。」

艾怡良也與一位可愛的小女孩對戲，見到對方童語的可愛模樣，當場受不了大喊：「騙人生小孩啊！」坦言年紀快逼近4字頭了，對於生孩子這件事情真的要開始想一想。

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