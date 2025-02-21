小鐘53歲未婚被長輩酸「是不是有問題？」 6字神反擊全網讚爆

小鐘至今未婚。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕53歲藝人小鐘在演藝圈打滾多年，曾傳出不少緋聞，但至今未婚，昨（20）發文透露前陣子參加婚禮，被一位長輩追問怎麼還沒結婚，日後再次於葬禮上遇見，讓他忍不住反擊，對話曝光讓網友們笑翻。

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小鐘在臉書發文透露，近日參加婚禮時，旁邊坐了一位老人家，對方不停追問他遲遲不結婚的原因，更大酸「是不是有什麼問題呀？」，接著老人家用手推了一下小鐘並笑說，「下一個換你囉」。沒想到日後兩人再次於喪禮上遇見，同一位老人家坐在他旁邊，於是他決定利用當時對方的玩笑話反擊，「我推他一下開玩笑的說，下一個換你囉。」

小鐘的機智反應引起大批網友笑翻。（資料照，記者胡舜翔攝）

貼文曝光後，小鐘的機智反應引起大批網友笑翻，「鐘氏幽默化解一切」、「好地獄好喜歡」、「怎麼辦小鐘哥，我覺得婚禮比喪禮慘」、「你們倆都很惡毒喔！哈哈哈」、「果然你的笑話都不會讓我失望的」、「老人應該會惡狠狠瞪你！」

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