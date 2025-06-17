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娛樂 最新消息

台灣藝人誰是真零負評？網友全一致力推「他實至名歸」

多數網友認為的「零負評藝人」的身分為金曲歌王，且歌而優則演叩關2屆金鐘戲王。（資料照，記者王文麟攝）多數網友認為的「零負評藝人」的身分為金曲歌王，且歌而優則演叩關2屆金鐘戲王。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣演藝圈誰才是真正的零負評藝人？此話題最近在網路上掀起一波討論，而多數網友的答案竟不在新生代，而是一位自歌手身份出道，也在戲劇圈大放異彩，年資深厚的熟面孔，不僅許多網友紛紛點頭認同，更有人恍然大悟「仔細想想，好像真的實至名歸」展現出對他的極力肯定與好感。

王識賢被認為在演藝圈長年穩扎穩打，從未讓人失望的「清流代表」。（資料照，記者王文麟攝）王識賢被認為在演藝圈長年穩扎穩打，從未讓人失望的「清流代表」。（資料照，記者王文麟攝）

在台灣演藝圈中，藝人要做到形象長年不崩、不捲負面爭議實屬不易，許多明星雖人氣高漲，卻難免曾爆出緋聞或負面行為，讓「零負評」變成近乎不可能的稱號，許多網友開始回頭細數那些長年穩扎穩打、從未讓人失望的名字，其中「一面倒的清流代表」正是從歌手出道，接著演戲入圍逾10屆金曲獎並奪下1次歌王、2度叩關金鐘獎戲劇節目男主角獎的王識賢。

大部分網友指出，王識賢不僅演技實力深厚，私下更是謙遜有禮、對工作敬業，更有人被點醒驚嘆「這個議題很少看到有人會提到王識賢大哥，但仔細想想他好像真的實至名歸！」此外，男藝人被提到的還有伍佰、蕭煌奇、任賢齊、許富凱，以及已故的「小鬼」黃鴻升，女藝人則為蘇慧倫、徐佳瑩、陳淑芳、林予晞。

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