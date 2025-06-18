晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢場邊掩面痛哭！應援一半當眾落淚「富邦36字急發聲」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢昨（17日）在新莊球場應援時，疑似因身體不適情緒潰堤，被目擊在第2局結束後當場爆哭，畫面引發球迷熱議，「李珠珢爆哭」一詞更在Threads瘋傳。對此，富邦悍將球團隨即做出回應，說明她的身體狀況安撫粉絲情緒。

李珠珢場邊掩面痛哭。（組合照，翻攝自YouTube）李珠珢場邊掩面痛哭。（組合照，翻攝自YouTube）

富邦悍將昨於主場迎戰統一獅，啦啦隊熱情應援氣氛高漲，未料有球迷發現李珠珢狀態不對勁，起初便氣色低迷、動作不如以往活躍，第2局結束後更突然掩面落淚，隊友上前安慰仍情緒潰堤，相關側拍影片在網路瘋傳，不少網友留言心疼「小仙女怎麼哭成這樣」、「不舒服真的不要硬撐」。

面對外界關心，富邦悍將Twitch頻道先是解釋係因「睫毛倒插補妝」所致，不過此說法立刻又引起粉絲們疑疑惑，「大家都說睫毛倒插 ，但看了好幾個影片，怎覺得有啜泣…」、「我是不相信」、「睫毛倒插會滴淚？」、「爆紅的壓力、思鄉的情緒，請給20歲的她多點休息的時間跟空間...」、「應該是單純的累，後天LG還有班。」

各方輿論甚囂塵上，富邦育樂隨後也正式做出回應，「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」短短36字安撫粉絲情緒，也讓不少人留言打氣，希望她早日恢復健康狀態。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中