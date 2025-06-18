李珠珢場邊掩面痛哭！應援一半當眾落淚「富邦36字急發聲」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢昨（17日）在新莊球場應援時，疑似因身體不適情緒潰堤，被目擊在第2局結束後當場爆哭，畫面引發球迷熱議，「李珠珢爆哭」一詞更在Threads瘋傳。對此，富邦悍將球團隨即做出回應，說明她的身體狀況安撫粉絲情緒。

李珠珢場邊掩面痛哭。（組合照，翻攝自YouTube）

富邦悍將昨於主場迎戰統一獅，啦啦隊熱情應援氣氛高漲，未料有球迷發現李珠珢狀態不對勁，起初便氣色低迷、動作不如以往活躍，第2局結束後更突然掩面落淚，隊友上前安慰仍情緒潰堤，相關側拍影片在網路瘋傳，不少網友留言心疼「小仙女怎麼哭成這樣」、「不舒服真的不要硬撐」。

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面對外界關心，富邦悍將Twitch頻道先是解釋係因「睫毛倒插補妝」所致，不過此說法立刻又引起粉絲們疑疑惑，「大家都說睫毛倒插 ，但看了好幾個影片，怎覺得有啜泣…」、「我是不相信」、「睫毛倒插會滴淚？」、「爆紅的壓力、思鄉的情緒，請給20歲的她多點休息的時間跟空間...」、「應該是單純的累，後天LG還有班。」

各方輿論甚囂塵上，富邦育樂隨後也正式做出回應，「李珠珢今天身體有些不適，不過仍想在應援台上與大家一起應援，感謝大家的關心。」短短36字安撫粉絲情緒，也讓不少人留言打氣，希望她早日恢復健康狀態。

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