擊敗李珠珢！ 19歲新星「顏值暴徒」奪下啦啦隊女王寶座

「超級新人」李素敏擊敗擊敗李珠珢奪下啦啦隊女王寶座。（資料照、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國論壇「dctrend」主辦的啦啦隊人氣票選活動最新排名出爐，在台灣擁有超高人氣的「AI女神」李珠珢這次拿下第2名，成功擊敗她奪冠的則是現年19歲的「超級新人」李素敏（이소민），見此，網友忍不住直呼：「她是真正的黑馬！」

此次排名前三依序為李素敏、李珠珢及李多慧。（翻攝自dctrend）

韓國論壇「dctrend」在本月9日至15日舉辦人氣啦啦隊女孩票選，台灣網友熟悉的「AI女神」李珠珢以22597票奪下第2名，李多慧則是排在第3名。值得關注的是，這次的啦啦隊女王是19歲「超級新人」李素敏。

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李素敏不吝嗇在鏡頭前展現完美身材。（翻攝自IG）

事實上，李素敏今年才加入韓職起亞虎啦啦隊，擁有精緻外貌及165公分的高挑身材，被譽為「顏值暴徒」，首次登上球場應援就引起關注。此外，她也經常在社群分享生活美照，完全不吝嗇在鏡頭前展現完美身材，因此圈了大票粉絲。這次奪下冠軍寶座，讓網友忍不住誇讚：「她是真正的黑馬！」

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