韓渣男「只穿內褲」遭當場抓姦 隔10天道歉真相超冤

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕32歲韓國音樂劇演員朴竣輝日前被爆疑似和同劇女演員禹真英有染，男方只穿內褲被「當場抓姦」的照片在網上曝光，俊帥形象全毀；時隔10天，他透過手寫信鄭重否認，更公開未婚妻的證詞，強調沒做出不對的事情。

朴竣輝（左）和禹真英因一張「外遇抓姦照」雙雙丟了工作。（翻攝自IG）

朴竣輝表示在引發爭議後讓很多人失望，又沒立即表達自己立場很抱歉，對未婚妻和她的家人帶來痛苦，致上誠摯的歉意，表示已親自向未婚妻和禹真英道歉了。

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朴竣輝解釋，從今年4月開始準備音樂劇演出，常和同劇演員吃飯，「6月4日演出結束後，我和禹真英自然的聊天、吃飯，就像和大家聚會那樣，事先沒將這件事告訴未婚妻，單純出於草率的覺得這沒什麼大不了的。」

接著，沒想到穿著輕便的朴竣輝和禹真英一起在客廳看演出，邊聊天，突然男方未婚妻出現，看到此畫面大為震驚。朴竣輝強調，報導上提到的和禹真英有不正當關係等，都不是事實，完全沒有發生肢體接觸。

朴竣輝（右）和禹真英疑似外遇的照片瘋傳。（翻攝自IG）

朴竣輝更曬出未婚妻的證詞，未婚妻表示當時出於個人情緒和困惑，激動發布了爭議照，後來也很快刪除，沒想到照片傳播速度太快，引發外界錯誤解讀，深感抱歉，希望早日恢復兩位演員的名譽。

雖然朴竣輝和他未婚妻都跳出來否認，不過韓網認為最冤枉的莫過於禹真英，「只透過一張照片，工作全沒了」、「明明什麼都沒做嗎？為何相隔這麼久才要解釋」，也有人表示「要恢復信任，不能只是空談，得實際做出行動」。

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