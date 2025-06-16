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娛樂 日韓

不滿老公6年不「愛愛」 J級賽車皇后轉當AV女優大解禁

原是日本知名賽車皇后的百野真利奈，因為丈夫6年沒有和她行房下海當AV女優。（翻攝自X）原是日本知名賽車皇后的百野真利奈，因為丈夫6年沒有和她行房下海當AV女優。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原是日本知名賽車皇后的百野真利奈擁有166公分高挑身材，J罩杯豪乳以及凹凸有致的窈窕身材，讓她成為賽車場最美「嬌點」。為愛放棄賽車皇后位置，嫁人為妻的她，也在結婚後成為家庭主婦。無奈老公把嬌妻娶回家，卻6年不「作功課」，讓百野真利奈獨守空閨，沒有性生活的滋潤，她一怒之下乾脆直接下海當AV女優。

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百野真利奈選擇與片商Madonna合作出道成為AV女優，不但獲得AV男優的身體，也讓自己美麗的身材全都露在鏡頭前，讓每位觀眾都能看見。

百野真利奈擁有166公分的修長身材、J罩杯的雄偉美胸，讓她一直是賽車場上的焦點。（翻攝自X）百野真利奈擁有166公分的修長身材、J罩杯的雄偉美胸，讓她一直是賽車場上的焦點。（翻攝自X）

37歲的百野真利奈從現實生活到AV內容當中，都誠實的表現出自己的饑渴與獸性，片商公布的資料中，百野真利奈的三圍是96、60、90（公分），胸部號稱J罩杯，且因為腰肢纖細，顯得胸部更大，加上百野真利奈有一雙修長美腿，在老司機眼中，簡直就是完美的身體。

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片商主打「6年沒性生活、第一次搞不倫戀」因此百野真利奈的設定和影片內容光是想像就已經讓人想入非非，喜歡熟女的老司機可以衝一波。

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