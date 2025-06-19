美男優無套驗出HIV！吳夢夢曝洛杉磯全面停拍

吳夢夢被譽為「台灣第一女優」。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕AV女優吳夢夢擁有亮麗外型與姣好身材，曾受英國BBC專訪，被譽為「台灣第一女優」。今（19日）她在Threads發文指出，美國一名AV演員近日被驗出感染HIV，導致整個洛杉磯的AV拍攝全面停擺，讓她不禁感嘆：「無套還是有無套的缺點在。」

吳夢夢在貼文中透露，洛杉磯AV業界目前因該起事件全面暫停拍攝，預計至少停工14天，下週才可能復拍。她也表示，所幸美國對從業人員的健康把關相當嚴格，才能在第一時間防堵擴散。

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吳夢夢曝洛杉磯AV界因男優確診HIV停工。（翻攝自IG）

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日前就有網友發問：「為什麼歐美A片很多可以不戴套，日本或台灣的卻一定戴？」吳夢夢也親自留言解答，表示美國成人演員每14天必須檢驗一次性病，範圍涵蓋多種項目，「就算這14天內沒拍片、沒做愛，也得驗，驗一次要200到350美金（約6000～10500台幣），視出報告速度而定。」而歐洲則更頻繁，規定7天內須完成檢測，「甚至推薦朋友去檢驗所，自己還能打折。」

相比之下，台灣的檢驗範圍相對較窄，多半只針對HIV、淋病、梅毒及HPV，菜花檢查則多要求1至3個月內完成。至於日本，讓人意外的是，「連菜花都不驗」，也讓不少網友大開眼界。

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