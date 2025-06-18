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林青霞與秦漢舊照曝光！外套下「單穿內衣」 網驚：太敢穿了吧！

林青霞曾與男星秦漢傳緋聞，舊照再度被挖出。（翻攝微博）林青霞曾與男星秦漢傳緋聞，舊照再度被挖出。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕資深女星林青霞憑藉1973年電影《窗外》正式踏入影壇，2023年更獲頒金馬60「終身成就獎」，也是《窗外》上映正好滿50週年，不僅讓粉絲再度回味經典，也勾起她與昔日螢幕情人秦漢的一段情緣回憶。

據傳，林青霞與秦漢正是在拍攝《窗外》時墜入愛河，但這段戀情糾葛多年，林青霞更曾為此情所困，遠赴美國短暫與秦祥林訂婚。而近期網路又瘋傳林青霞與秦漢當年的親密合照，再度掀起一波熱議。

照片中，兩人相視而笑，氣氛甜蜜曖昧，充滿粉紅泡泡；另一張則更為火辣，只見林青霞穿著牛仔外套，內搭白色繞頸式低胸內衣，大方展現纖細腰身與性感鎖骨，令人驚艷。此舊照一出，立刻引起網友熱議，紛紛留言：「林青霞真的是美到不行」、「那年代女星這樣穿太大膽」、「以前的時尚真的比現在前衛」

除了林青霞的辣照成話題，當年與她並肩的「文青男神」秦漢，近期則與金馬影后謝盈萱共同主演影集《忘了我記得》，深受觀眾喜愛。有粉絲感動表示：「年輕時覺得他只是帥，看完《忘了我記得》才知道，他的演技也是實打實的厲害！」

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