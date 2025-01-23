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娛樂 最新消息

奧斯卡入圍揭曉！甜茶首度爭帝 黛咪摩爾高呼聲入圍影后

第97屆奧斯卡於台灣時間今晚公布入圍名單。（翻攝自影藝學院臉書）第97屆奧斯卡於台灣時間今晚公布入圍名單。（翻攝自影藝學院臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡於台灣時間今（23日）晚公布入圍名單，由《璀璨女人夢》（原譯：毒王女人夢）以包括最佳影片、導演、女主角等13項入圍領跑。

提摩西夏勒梅演出《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍奧斯卡影帝。（探照燈影業提供）提摩西夏勒梅演出《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍奧斯卡影帝。（探照燈影業提供）

「甜茶」提摩西夏勒梅憑《巴布狄倫：搖滾詩人》搶影帝，將與《粗獷派建築師》安德烈布洛迪、《辛辛監獄劇團》柯爾曼多明哥、《秘密會議》雷夫范恩斯和《狂人法則》賽巴斯汀史坦一同角逐。

《璀璨女人夢》成為本屆入圍大贏家，跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康憑再爭后。（CATCHPLAY提供）《璀璨女人夢》成為本屆入圍大贏家，跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康憑再爭后。（CATCHPLAY提供）

黛咪摩爾不負眾望再以《懼裂》角逐影后，對上含《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃、《璀璨女人夢》卡拉索菲亞蓋斯孔、《艾諾拉》麥琪麥迪遜以及《我仍在這裡》費南妲托雷斯。

黛咪摩兒以《懼裂》再創事業高峰，不負眾望入圍奧斯卡影后。（CATCHPLAY提供）黛咪摩兒以《懼裂》再創事業高峰，不負眾望入圍奧斯卡影后。（CATCHPLAY提供）

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月3日上午舉行。

第97屆奧斯卡主要入圍名單：

*最佳影片

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《懼裂》

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《秘密會議》

《沙丘：第二部》

《璀璨女人夢》

《Nickel Boys》

《我仍在這裡》

《魔法壞女巫》

*最佳導演

西恩貝克《艾諾拉》

布瑞迪寇爾貝特《粗獷派建築師》

柯洛里法吉特《懼裂》

賈克歐迪亞《璀璨女人夢》

詹姆士曼格《巴布狄倫：搖滾詩人》

*最佳女主角

辛西亞艾利沃《魔法壞女巫》

卡拉索菲亞蓋斯孔《璀璨女人夢》

麥琪麥迪遜《艾諾拉》

黛咪摩爾《懼裂》

費爾南達托里斯《我仍在這裡》 ​​​

*最佳男主角

安德烈波帝《粗獷派建築師》

提摩西夏拉梅《巴布狄倫：搖滾詩人》

賽巴斯丁史坦《狂人法則》

柯爾曼多明哥《辛辛監獄劇團》

雷夫范恩斯《秘密會議》

*最佳女配角

費莉絲蒂瓊斯《粗獷派建築師》

莫妮卡巴巴羅《巴布狄倫：搖滾詩人》

亞莉安娜《魔法壞女巫》

伊莎貝拉羅西里尼《秘密會議》

柔伊莎達娜《璀璨女人夢》

*最佳男配角

尤拉波里索夫《艾諾拉》

基倫克金《跳痛之旅》

蓋皮爾斯《粗獷派建築師》

艾德華諾頓《巴布狄倫：搖滾詩人》

傑瑞米史壯《狂人法則》

*最佳國際影片

巴西《I’m Still Here》

丹麥《The Girl with the Needle》

法國《璀璨女人夢》

德國《一念菩提》

拉脫維亞《喵的奇幻漂流》

*最佳原著劇本

《九月五日》

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《跳痛之旅》

《懼裂》

*最佳改編劇本

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《秘密會議》

《璀璨女人夢》

《Nickel Boys》

《辛辛監獄劇團》

*最佳美術設計

《粗獷派建築師》

《秘密會議》

《沙丘：第二部》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

《魔法壞女巫》

*最佳攝影

《粗獷派建築師》

《璀璨女人夢》

《沙丘：第二部》

《瑪莉亞》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

*最佳服裝設計

《神鬼戰士II》

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《秘密會議》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

《魔法壞女巫》

*最佳剪輯

《艾諾拉》

《秘密會議》

《粗獷派建築師》

《璀璨女人心》

《魔法壞女巫》

*最佳配樂

《秘密會議》

《粗獷派建築師》

《璀璨女人夢》

《荒野機器人》

《魔法壞女巫》

*最佳歌曲

“Never Too Late “《艾爾頓強：Never Too Late》

“El Mar”《璀璨女人夢》

“The Journey”《戰地信差》

“Like a Bird”《辛辛監獄劇團》

“Mi Camino”《璀璨女人夢》

*最佳妝髮

《非常男人》

《璀璨女人夢》

《魔法壞女巫》

《吸血鬼：諾斯費拉圖》

《懼裂》

*最佳音效

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《沙丘：第二部》

《璀璨女人夢》

《荒野機器人》

《魔法壞女巫》

*最佳視覺效果

《更好的人》

《沙丘：第二部》

《異形：羅穆路斯》

《猩球崛起：王國誕生》

《魔法壞女巫》

*最佳動畫

《喵的奇幻漂流》

《腦筋急轉彎2》

《蝸牛少女回憶錄》

《酷狗寶貝之復仇企鵝》

《荒野機器人》

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