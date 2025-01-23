奧斯卡入圍揭曉！甜茶首度爭帝 黛咪摩爾高呼聲入圍影后
第97屆奧斯卡於台灣時間今晚公布入圍名單。（翻攝自影藝學院臉書）
〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡於台灣時間今（23日）晚公布入圍名單，由《璀璨女人夢》（原譯：毒王女人夢）以包括最佳影片、導演、女主角等13項入圍領跑。
提摩西夏勒梅演出《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍奧斯卡影帝。（探照燈影業提供）
「甜茶」提摩西夏勒梅憑《巴布狄倫：搖滾詩人》搶影帝，將與《粗獷派建築師》安德烈布洛迪、《辛辛監獄劇團》柯爾曼多明哥、《秘密會議》雷夫范恩斯和《狂人法則》賽巴斯汀史坦一同角逐。
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《璀璨女人夢》成為本屆入圍大贏家，跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康憑再爭后。（CATCHPLAY提供）
黛咪摩爾不負眾望再以《懼裂》角逐影后，對上含《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃、《璀璨女人夢》卡拉索菲亞蓋斯孔、《艾諾拉》麥琪麥迪遜以及《我仍在這裡》費南妲托雷斯。
黛咪摩兒以《懼裂》再創事業高峰，不負眾望入圍奧斯卡影后。（CATCHPLAY提供）
第97屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月3日上午舉行。
第97屆奧斯卡主要入圍名單：
*最佳影片
《艾諾拉》
《粗獷派建築師》
《懼裂》
《巴布狄倫：搖滾詩人》
《秘密會議》
《沙丘：第二部》
《璀璨女人夢》
《Nickel Boys》
《我仍在這裡》
《魔法壞女巫》
*最佳導演
西恩貝克《艾諾拉》
布瑞迪寇爾貝特《粗獷派建築師》
柯洛里法吉特《懼裂》
賈克歐迪亞《璀璨女人夢》
詹姆士曼格《巴布狄倫：搖滾詩人》
*最佳女主角
辛西亞艾利沃《魔法壞女巫》
卡拉索菲亞蓋斯孔《璀璨女人夢》
麥琪麥迪遜《艾諾拉》
黛咪摩爾《懼裂》
費爾南達托里斯《我仍在這裡》
*最佳男主角
安德烈波帝《粗獷派建築師》
提摩西夏拉梅《巴布狄倫：搖滾詩人》
賽巴斯丁史坦《狂人法則》
柯爾曼多明哥《辛辛監獄劇團》
雷夫范恩斯《秘密會議》
*最佳女配角
費莉絲蒂瓊斯《粗獷派建築師》
莫妮卡巴巴羅《巴布狄倫：搖滾詩人》
亞莉安娜《魔法壞女巫》
伊莎貝拉羅西里尼《秘密會議》
柔伊莎達娜《璀璨女人夢》
*最佳男配角
尤拉波里索夫《艾諾拉》
基倫克金《跳痛之旅》
蓋皮爾斯《粗獷派建築師》
艾德華諾頓《巴布狄倫：搖滾詩人》
傑瑞米史壯《狂人法則》
*最佳國際影片
巴西《I’m Still Here》
丹麥《The Girl with the Needle》
法國《璀璨女人夢》
德國《一念菩提》
拉脫維亞《喵的奇幻漂流》
*最佳原著劇本
《九月五日》
《艾諾拉》
《粗獷派建築師》
《跳痛之旅》
《懼裂》
*最佳改編劇本
《巴布狄倫：搖滾詩人》
《秘密會議》
《璀璨女人夢》
《Nickel Boys》
《辛辛監獄劇團》
*最佳美術設計
《粗獷派建築師》
《秘密會議》
《沙丘：第二部》
《吸血鬼：諾斯費拉圖》
《魔法壞女巫》
*最佳攝影
《粗獷派建築師》
《璀璨女人夢》
《沙丘：第二部》
《瑪莉亞》
《吸血鬼：諾斯費拉圖》
*最佳服裝設計
《神鬼戰士II》
《巴布狄倫：搖滾詩人》
《秘密會議》
《吸血鬼：諾斯費拉圖》
《魔法壞女巫》
*最佳剪輯
《艾諾拉》
《秘密會議》
《粗獷派建築師》
《璀璨女人心》
《魔法壞女巫》
*最佳配樂
《秘密會議》
《粗獷派建築師》
《璀璨女人夢》
《荒野機器人》
《魔法壞女巫》
*最佳歌曲
“Never Too Late “《艾爾頓強：Never Too Late》
“El Mar”《璀璨女人夢》
“The Journey”《戰地信差》
“Like a Bird”《辛辛監獄劇團》
“Mi Camino”《璀璨女人夢》
*最佳妝髮
《非常男人》
《璀璨女人夢》
《魔法壞女巫》
《吸血鬼：諾斯費拉圖》
《懼裂》
*最佳音效
《巴布狄倫：搖滾詩人》
《沙丘：第二部》
《璀璨女人夢》
《荒野機器人》
《魔法壞女巫》
*最佳視覺效果
《更好的人》
《沙丘：第二部》
《異形：羅穆路斯》
《猩球崛起：王國誕生》
《魔法壞女巫》
*最佳動畫
《喵的奇幻漂流》
《腦筋急轉彎2》
《蝸牛少女回憶錄》
《酷狗寶貝之復仇企鵝》
《荒野機器人》
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