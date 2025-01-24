《沙丘》達奧斯卡這項成就！導演又成遺珠薩諾斯要退演藝圈

科幻史詩《沙丘：第二部》入圍奧斯卡5項大獎。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡於台灣時間昨（23日）晚公布入圍名單，《沙丘：第二部》導演丹尼維勒納夫成為最佳導演一大遺珠，由於去年參與該片演出的喬許布洛林曾說如果導演維勒納夫再沒入圍他就不演戲了，他也在IG上表示「很顯然，我要退出演藝圈了！」

科幻史詩《沙丘：第二部》去年在全球大賣7.14億美金（約台幣233.19億元），同時也是去年度評價最好的電影之一，入圍本屆奧斯卡最佳影片、攝影、視效等5項大獎，但依舊沒能讓導演維勒納夫入圍，讓不少人感到遺憾。

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喬許布洛林（右）和導演丹尼維勒納夫（左）合作《沙丘》系列，認為他沒入圍最佳導演毫無道理。（資料照，華納兄弟提供）

也曾在漫威電影宇宙飾演「薩諾斯」的喬許布洛林，今天發文恭喜了該片每一個獎項的入圍者，表示讚美都是應得的，但也不忘自嘲：「顯然，因為丹尼維勒納夫，我要退出演藝圈了。這件事就是這樣運作，我覺得毫無道理，ok的。」

雖然兩集《沙丘》都沒讓導演維勒納夫獲得最佳導演提名，但該系列仍達成「同系列連續兩部作品都入圍奧斯卡最佳影片」的成就，成為影史上繼《教父》、《魔戒》、《阿凡達》後，第4個達到的系列作。

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