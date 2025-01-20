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李威結婚了？ 第三度接受北檢約談出現神秘老婆

北檢今日第3度約談藝人李威。（記者溫于德攝）北檢今日第3度約談藝人李威。（記者溫于德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星李威沉寂多年未曝光，卻因捲入精舍殺人案遭北檢約談，今（20）李威第三度約談，他頭戴鴨舌帽及口罩，現場也出現神秘女子，疑似「李威老婆」一同配合調查，但並未聽聞李威曾舉辦婚禮、結婚等相關事宜，現在直接升格人夫，感覺相當神秘。

李威過去情史豐富，曾與李妍瑾、蕭亞軒等人傳出緋聞，後來他前往中國發展，更加入藝人經紀工作，並爆出與「最強小三」楊子晴床照外流，李威雖承認照片中男子是他，但否認與楊子晴交往。

李威過去會在許瑋倫冥誕PO文。（翻攝自微博）李威過去會在許瑋倫冥誕PO文。（翻攝自微博）

李威PO文紀念許瑋倫冥誕都會把自己的臉打碼。（翻攝自微博）李威PO文紀念許瑋倫冥誕都會把自己的臉打碼。（翻攝自微博）

李威的戀愛史中，最為人津津樂道的莫過去他與已故女星許瑋倫的一段情。李威並未承認與許瑋倫戀愛，但許瑋倫身故後，許家人拒絕李威探訪也拒絕讓他參加告別式與音樂會，但李威連續14年都會選擇在許瑋倫冥誕當日，在網路PO文紀念。

北市精舍女信徒命案，藝人李威的妻子結束偵查庭應訊步出北檢。（記者田裕華攝）北市精舍女信徒命案，藝人李威的妻子結束偵查庭應訊步出北檢。（記者田裕華攝）

今日陪同李威出現在北檢的「李威老婆」有可能是近幾年被拍到的圈外女子，兩人曾傳出在公園約會，交往2年。李威結婚也相當低調，且自2021年之後李威就不曾在社群發過弔念許瑋倫的生日文，應該就是那時開始新戀情。

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