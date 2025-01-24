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渡邊直美求桃花！竟被台灣歐吉桑搭訕 故事神展開

渡邊直美來台宣傳茨城縣觀光。（資料照，記者王文麟攝）渡邊直美來台宣傳茨城縣觀光。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台日混血女星渡邊直美今天（24日）在台北車站介紹日本茨城縣觀光，她分享今年跨年從紐約飛回台灣與親戚一起度過，還欣賞了101煙火，到酒吧甚至被歐吉桑搭訕，回憶滿滿。

渡邊直美是台日混血，在新北市板橋出生，與台灣頗有淵源，此次受邀擔任茨城縣的觀光大使，特別回台分享茨城好吃好玩，她非常開心能成為茨城縣與台灣之間的橋樑。

今天來台，渡邊直美表示，本來聽說天氣很冷、一定要帶羽絨外套，沒想到今天非常炎熱，只能穿短袖了。不過其實她在年底飛回台灣與家人們一起過年，且暌違已久看到了台北101的煙火，「其實那一天在酒吧遇到了一個不認識的歐吉桑，他一直說要介紹我們去看煙火的好地方，我也跟著去，真的是非常漂亮、看得很清楚，非常開心在新年第一天就在台灣結交到新朋友。」

不過歐吉桑的「私房景點」人潮同樣很多，就算一直講「借過」也沒有人理，渡邊直美分享：「歐吉桑教我說『燒喔～～～』很燙，我學到了新的方法。」被問到感情問題，渡邊直美笑說：「除了那個歐吉桑，都沒有什麼比較好的緣分。」她透露之前在台灣有拜一下結緣的廟，「我接下來還會來台灣，希望大家可以來跟我搭話。」

身為「棉花糖女孩」的渡邊直美近年身形稍微瘦了點，甚至出現「尖下巴」，她透露不是刻意要減肥，而是最近有音樂劇的表演，不停練習自然就瘦下來，現在的她已經37歲，更加注意健康，把體力練好，希望能夠活到150歲。

現場還宣傳渡邊直美的電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，同片演員撒基努也現身站台。暌違一年多再見到渡邊直美，撒基努表示一看到渡邊直美，就回想起當初在山上拍攝的克難日子，「我們每天都在共患難，外面跟裡面溫度落差正負5度！」一下在冷藏一下在冷凍庫的感覺，讓他直呼怎麼辦。

由於拍攝地是保護區，不能使用暖爐，他們只好包個鋁箔紙，還自嘲「蔥薑蒜包在裡面」，宛如鹽烤吳郭魚或是台灣鯛。據悉電影已進入後製階段，導演蘇達第一次執導電影，求好心切下壓力不小，電影有望在年底上映。

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