徐乃麟紅線違停被開單擺臭臉 警方還原取締過程

〔記者姚岳宏／台北報導〕徐乃麟今天上午被網友目擊，因臨停遭警察開單，消息隨即在網路上曝光，還傳出徐乃麟當時與開單員警發生爭執，轄區台北市中山警分局表示，該車當時違規停車，警方依規定以逕行舉發方式舉發紅線停車，路口監視器也拍下違規過程。

徐乃麟。（資料照，記者陳奕全攝）

中山分局指出，圓山派出所員警上午9時許，擔服榮濱年貨大街疏導勤務，見一銀色休旅車違規停放於紅線路段，經以哨音驅離，惟該車仍未駛離，警方上前查看見駕駛未在場，故以逕行舉發方式舉發紅線停車，舉發期間違規人始出現，完成舉發後違規人始駕車離去。

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徐乃麟紅線違規停車，警方依逕行舉發開出罰單。（記者姚岳宏翻攝）

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據了解，當時徐乃麟將車停在水果行前紅線，發現警方在他車旁開單，隨即上前表示只是暫停一下拿個水果禮盒，但員警指說這裡是紅線，不能停車，此時徐乃麟有些情緒性的回應，「過年嘛…旁邊也有車子違停，也沒看你們開單」，越講口氣越不好，後來乾脆不耐煩直說：「你開呀、你趕快開啊。」

徐乃麟收下罰單後開車離去。（記者姚岳宏翻攝）

徐乃麟被網友目擊違停遭開單。（翻攝自爆料公社二社）

員警後來也大聲說出，「我要對你做告發，告發你紅線臨時停車」，隨即開出逕舉罰單，雙方臉色都很臭，店家雖出來緩頰，「我們趕快（將水果）搬上車」，但無法化解僵局，徐乃麟臉色難看的收下罰單，隨即開車離去，結束一場開單爭執。

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