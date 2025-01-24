（影）GD新節目《Good Day》台灣同步播 男神金秀賢罕見開金嗓

攜手《無限挑戰》金PD（金泰浩）合作打造綜藝節目《Good Day》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團BIGBANG隊長「GD」G-DRAGON睽違7年推出新歌之外，也攜手《無限挑戰》金PD（金泰浩）合作打造綜藝節目《Good Day》，節目中GD變身為製作人，與丁海寅、金秀賢等大咖明星同台表演。第1波預告中好久不見的「零錢CP」鄭亨敦曝光，已經讓人很興奮了，今（24）又曝光第2波預告。

《無限挑戰》中超逗趣的主持班底鄭亨敦。（翻攝自X）

GD開節目，當然少不了豪華卡司，第2波預告當中，GD跟88 Line（1988年出生的藝人）的金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、黃光熙同歡，金秀賢更罕見地開金嗓唱歌，不只如此，最近很夯的《黑白大廚：料理階級大戰》三星評審安成宰也獻出歌聲。

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88 Line明星金秀賢開金嗓。（翻攝自X）

在《Good Day》第2波預告中，GD宣告「我相信音樂的力量」，將主題訂在音樂，集結音樂、戲劇、電影、綜藝各領域大咖，創造出無數罕見經典畫面。

《Good Day》將在2月16日首播，台灣觀眾也可以透過愛奇藝國際站同步觀看。

New teaser for G-DRAGON’s new variety show ‘Good Day’. pic.twitter.com/tUCqgtpebe — Kpop Charts （@kchartsmaster） January 24, 2025

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