被館長質疑為何能領600萬補助 呱吉酸：我可以教你寫企劃書

館長質疑，全台有上萬個拍網路影片的，為什麼只有邱威傑（呱吉）一人有600萬？對此呱吉則回應，那是因為他有認真寫企劃書，並嗆館長：「你想學？我教你啦。」（圖擷取自呱吉臉書粉絲專頁）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前大砍公視預算，引發文化界人士群情激憤，強化罷免熱度。網紅「館長」陳之漢昨日（19日）開直播質疑文化界領政府補助一事，並提到網紅「呱吉」邱威傑，質疑全台有上萬個拍網路影片的，為什麼只有邱一人有600萬？對此呱吉則回應，那是因為他有認真寫企劃書，並嗆館長：「你想學？我教你啦。」

呱吉昨日深夜在臉書提到：「館長剛剛直播說台灣有一萬個拍網路影片的，為什麼就邱威傑一個人有拿到六百萬？有沒有可能是因為，只有我認真寫企劃書。你說的那一萬人有誰真的想過要寫企劃書？」呱吉表示，他過去的職場經歷就是當商務發展的專業人員，服務過本土和跨國企業，特長就是在提案，以前經手很多幾百萬美金以上的案子，所以他很擅長寫計畫書，「館長你寫了嗎？我可以教你啊」。

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隨後呱吉提到他前年直播時就講過他為何要申請補助，原因是他察覺有很多網路影片創作者都想要在內容上升級，但缺乏資本，所以他決定去申請政府補助，把這條路走一遍，然後分享這過程的心得給所有人。呱吉直言：「這些都是我公開講過的，早在你靠腰我以前就講過的。」

呱吉最後也強調：「我是想教你們才去申請的，不是為了回應你的質疑才想出來的答案，這是我早就公佈的事實。你想學？我教你啦。」

許多網友也在呱吉貼文底下留言支持：「有沒有一種可能，當你在弄幾百萬美金的案子時，他在賭球？」、「館長罵別人拿補助很奇怪，他明明疫情時還嫌政府補助不夠多，難道他拿的969萬不是政府的錢？」、「高度就只有這樣，教也不懂啦。」網紅四叉貓也留言：「就算讓我練出六塊肌，館長也不可能學會寫企劃書好嘛！」

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