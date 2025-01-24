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娛樂 最新消息

《狂人法則》無懼爭議搶奧斯卡影帝男配成驚喜 裘莉失提名成遺珠

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡於台灣時間昨（23日）晚公布入圍名單，由《璀璨女人夢》（前譯：毒王女人夢）以包括最佳影片、導演、女主角等13項入圍領跑，更超越《羅馬》跟《臥虎藏龍》（皆為10項入圍），創下影史「非英語電影」的提名紀錄。

賽巴斯汀史坦為了《狂人法則》研究川普，錄音與存取562段影片，捕捉他的反應與神韻。（采昌提供）賽巴斯汀史坦為了《狂人法則》研究川普，錄音與存取562段影片，捕捉他的反應與神韻。（采昌提供）

外媒《綜藝》也點出一些本屆入圍的驚喜與遺珠，揭露美國總統川普瘋狂事蹟的《狂人法則》對於川普的刻畫曾引發爭議，且在美國受政治氣候影響，曾一度沒有片商願意接手，上映後也相當低調，但「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦和傑瑞米史壯仍入圍了男主角及男配角堪稱一大驚喜。

還有肉體恐怖片《懼裂》除了讓呼聲極高的黛米摩兒入圍影后，但同時角逐最佳影片和導演堪稱驚喜，該片贏得投票成員廣泛認可，也許代表影藝學院懂得變通跟上潮流。

遺珠方面包括安潔莉娜裘莉並未以被稱為她「從影以來最佳演出之一」的《瑪麗亞》入圍影后，尤其導演帕布羅拉瑞恩先前執導《第一夫人的秘密》、《史賓賽》讓娜塔莉波曼、克莉絲汀史都華入圍了影后。

還有儘管上映後口碑普通，但妮可基嫚憑藉著《乖女孩》先後拿下威尼斯影后和國家評論協會獎影后，卻沒入圍美國演員工會獎跟英國影藝學院獎的提名名單上，最終無緣再度入圍奧斯卡影后。女配角方面，包括《懼裂》的瑪格麗特庫利、《璀璨女人夢》的席琳娜都被點名是遺珠。

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