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宋慧喬新片未上映就掀韓網抵制！痛批劇情噁心：她幹嘛拍這種東西

宋慧喬近期主演電影《黑祭司2：闇黑修女》即將上映。（翻攝自IG）宋慧喬近期主演電影《黑祭司2：闇黑修女》即將上映。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋慧喬睽違多年再推出新電影，近期主演的驅魔題材恐怖片《黑祭司2：闇黑修女》即將上映，將在片中展現截然不同的魅力，然而，尚未開播劇情就引起爭議，掀起大批韓國網友抵制。

《黑祭司2：闇黑修女》是宋慧喬睽違十年回歸大螢幕的作品，劇情講述修女們拯救被惡靈附體少年的故事，宋慧喬在片中飾演的「尤妮婭修女」，為解救少年不惜前往禁忌之地。不同於以往的浪漫愛情劇，宋慧喬表示這個角色極具挑戰性，為了詮釋角色，甚至特地學習抽菸技巧，讓影迷都抱持高度期待。

宋慧喬在片中飾演「尤妮婭修女」。（翻攝自IG）宋慧喬在片中飾演「尤妮婭修女」。（翻攝自IG）

不過近日卻有韓國網友在試映會結束後暴雷相關劇情，表示無法理解角色設定，對於頻頻出現髒話和不雅場面感到不適，令韓網痛批，「惡魔說什麼臭娘們、腐爛的子宮，各種髒話出現，真的很不悅」、「內容太噁心了」、「難怪說有厭女爭議，原來是這個，腐爛的子宮？瘋了吧」、「到底把女人當作什麼？」、「宋慧喬幹嘛拍這種東西！」但也有部分網友認為，不該過早下定論，應該等電影上映後再做評判。

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