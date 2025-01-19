「一路向東」3天吸11.5萬人 阿信突向花蓮說「很抱歉」

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天領軍的「Just Love It！一路向東」演唱會，從高雄唱到花蓮，一連3天5場演出今（19日）晚在花蓮東大門廣場畫下句點，累計湧來11.5萬人潮，壓軸演出的五月天主唱阿信對滿滿的民眾說：「五月天來晚了，很抱歉，希望今天不會太遲。」

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五月天到花蓮東大門廣場為「一路向東」壓軸演出。（相信音樂提供）

阿信向台下歌迷說：「我們是五月天，五月天終於回到花蓮了。」石頭談到：「謝謝大家今天來，好像整個花蓮市都來，也有跟著五月天從高雄、玉里、花蓮一路來的。」他也向大家說：「五月天會再回來的。」

瑪莎談到：「很高興再來到花蓮，在服兵役好長一段時間都在花蓮，海風吹過來，很難再找到一個地方有這麼美的風景、這麼棒的人，未來的日子有機會大家再來到花蓮感受很美的一切。」

「一路向東」現場人潮壯觀。（相信音樂提供）

團長怪獸說：「花蓮朋友大家晚安，從我這邊看過去，人潮沒有盡頭，真的很高興來到花蓮，之前有次自己開車來花蓮玩的記憶，感受美食風景漂亮的海。」

冠佑提到：「五月天這次很榮幸參與這活動，用不一樣交通環島（高鐵，火車等），希望跟五月天一樣玩得很開心，唱很很大聲。」

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