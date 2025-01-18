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娛樂 最新消息

陳玉珍1句話惹怒影視圈！知名導演、編劇氣炸：把我們當乞丐

葉姵妤／核稿編輯

編劇吳洛纓（左）、導演葉天倫。（翻攝自臉書）編劇吳洛纓（左）、導演葉天倫。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視基金會捐助經費23億的預算案，引發影劇圈和藝文界怒火。離島出版社總編何欣潔在臉書發表對此事的看法，不料釣出陳玉珍嗆聲，「丟掉那隻要飯的碗」，更直言「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起」。對此，導演葉天倫怒批，「各位台灣影視圈的工作夥伴，金門立委陳玉珍覺得我們是要飯的乞丐」，編劇吳洛纓也痛轟陳玉珍，妳就是要票的

葉天倫貼文。（翻攝自臉書）葉天倫貼文。（翻攝自臉書）

《離島出版》創辦人何欣潔在臉書針對陳玉珍提案砍公視預算發表個人看法，卻引來本人留言，以「丟掉那隻要飯的碗」為題開嗆，「一大堆人聽到要刪減預算，立刻奔走哭嚎，如喪考妣。這說明了，要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起。」並且表示，這種沒有政府補貼就沒活幹的工作者的聯合聲明，一點都不嚇人。

然而，此言再度點燃影視工作人員怒火，曾執導《雞排英雄》、《大稻埕》的導演葉天倫在臉書發文表示，「刪2300萬也可以，刪23億也可以，這樣草率胡鬧的提案，是立委應有的水準嗎？」、「各位台灣影視圈的工作夥伴，金門立委陳玉珍覺得我們是要飯的乞丐」、「給了我好多負面角色的references可以寫劇本」。

吳洛纓貼文。（翻攝自臉書）吳洛纓貼文。（翻攝自臉書）

此外，《白色巨塔》編劇吳洛纓也在臉書表示，「整個文化部匯集臺流黑潮計畫，被砍了29億（無撤案）。金門陳姓立委指文化影視人是要飯的。我們不是要飯的，只要民主制度還在，妳就是要票的。大罷免不能停。」

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