楊力州、王小棣遭點名嗆聲惡僕欺主 藍委否認「要飯」說

紀錄片導演楊力州（左）。（本報資料照，記者羅沛德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕導演楊力州、王小棣、陳世杰等人因藍委提案刪除文化部補助23億元公視預算，楊力州號召影視圈人士聯合拍片罷免片，甚至引來威脅訊息，國民黨立委陳玉珍否認說影劇工作者「丟掉那隻要飯的碗」是她所提出，更貼出全文表示自己是引用「徐宗懋圖文館」文章。

導演王小棣。（本報資料照，記者陳奕全攝）

陳玉珍提案刪除公視23億元預算引發影視界怒火，她甚至點名名導楊力州「惡僕欺主」，更怒斥聯名號召拍攝罷免片的導演王小棣、陳世杰等人是政黨打手，留言指影劇工作者該「丟掉那隻要飯的碗」，引發眾怒後，陳玉珍表示「丟掉那隻要飯的碗」引用自「徐宗懋圖文館文章」並非出自她口。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：公視23億預算恐遭刪 徐世榮：以為播一次新聞500元是玩笑

最早說出「丟掉那隻要飯的碗」的人是作家徐宗懋。（翻攝自臉書）

「丟掉那隻飯碗」遭炎上原因為陳玉珍在《離島出版》創辦人何欣潔發文下留言狠嗆「丟掉那隻要飯的碗」，更批評聽到要刪除預算，許多人「立刻奔走哭嚎，如喪考妣」，嘲笑期待這些人壯大台灣影視產業，進軍國際，除非太陽從西邊升起。這番充滿嘲諷、輕蔑的言論引起影視界人士強烈不滿，激起更大的反撲。

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照）

號稱「女戰神」的陳玉珍眼看戰火愈演愈烈，在社群發文解釋，「丟到那隻要飯的碗」乃是轉貼「徐宗懋圖文館文章」，並否認為自己所寫。

陳玉珍在《離島出版》創辦人何欣潔發文下留言。（翻攝自臉書）

陳玉珍在《離島出版》創辦人何欣潔發文下留言。（翻攝自臉書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法