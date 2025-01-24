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劉寶傑辭《關鍵時刻》都是為了他？ 李正皓：我把他當師父

劉寶傑辭去主持18年的《關鍵時刻》主持人。（翻攝自YouTube）劉寶傑辭去主持18年的《關鍵時刻》主持人。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名媒體人劉寶傑日前驚爆請辭主持了18年的政論節目《關鍵時刻》，外界猜測原因就是收視輸給三立同時段李正皓主持的《新台派上線》，受到高層指責。今（24）李正皓在社群發文，表示：關鍵時刻是他一身功夫的起點，並表示自己把劉寶傑當作師父。

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李正皓發文表示，自己從2019年夏天開始上政論節目，「當時我的存款只有幾千元，國民黨又透過各種方式跟我施壓，明示暗示我這樣的行為會毀掉我自己的前途」，李正皓處在人生十字路口，他後來選擇順從本心，講自己認為對的事情。李正皓說，他告訴家人：「我的要求不多，一週能有兩個節目（共四小時）就好，至少可以溫飽，先活下來再說」。

李正皓在臉書發文表示：直到今天都在追著一個人的背影，那個人叫劉寶傑。（本報資料照，三立提供）李正皓在臉書發文表示：直到今天都在追著一個人的背影，那個人叫劉寶傑。（本報資料照，三立提供）

剛開始接觸政論節目的李正皓過著一早就開始盯手機的生活，自認小咖的李正皓，更是隨時準備好，生怕錯過任何一場通告邀約。李正皓表示自己永遠記得某一天《關鍵時刻》製作單位打電話給他，通知他「寶傑哥請你在選舉前天天來上節目」，令他感動不已。

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「此後的我，就像進入少林寺的小和尚，寶傑哥就像少林寺的老師傅、世聰哥是大師兄、吳子嘉董事長則是大師伯、《關鍵時刻》的製作單位就像是助教，每天負責讓我進入狀況」李正皓形容自己就像一個小和尚在這些武林高手身邊開啟4年練功的生涯，並說《關鍵時刻》是他一身武功的起點：「我雖然沒有真的拜過師，但心裡早已把寶傑哥當成我的師父」。

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