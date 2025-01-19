五月天花蓮送暖！大咖天后缺席自爆「被犧牲」內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天力邀相信音樂旗下藝人獻愛花東，一連三天舉辦「Just Love It！一路向東」演唱會，演出受到颱風影響，從去年延期到本月登場，可惜天后劉若英因為有巡演被迫缺席，無奈發聲親吐「被犧牲」的內情。

劉若英拍影片親訴心聲。（翻攝臉書）

昨天劉若英要舉辦「飛行日」巡迴演唱會，無奈缺席花東的公益演唱會，她特地拍片解釋，無奈地說：「我今天心情很複雜，原本我們要去花蓮做演唱會，是兄弟姐妹要一起唱歌給大家聽，因為颱風取消了，很多組歌手要喬時間，最後就把我犧牲掉了。」

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劉若英坦言很不甘心，「為什麼只有他們可以唱歌給你們聽」，在忙完自己的演唱會後，特地邀請樂手到她的房間，決定清唱給自己的粉絲聽，並訴說自己的心情。

五月天在玉里開唱，力邀Matzka擔任嘉賓。（相信音樂提供）

劉若英親自拍攝短片，選唱五月天的《好好》，她談到，「我工作第一次去旅行，就是去花蓮，真的是太美太美的地方，我是坐火車、慢慢地去，我很希望能夠讓花蓮，保有它的美好，讓我們可以繼續看到很美麗的風景。」

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