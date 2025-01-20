昔日小生馬景濤咆哮稱帝 現身市集購物超狂

馬景濤常在劇中表情誇張，贏得「咆哮帝」稱號。（本報合成圖，星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕90年代經常出現在瓊瑤戲劇擔任小生的演員馬景濤，因其誇張表演方式獲得「咆哮帝」稱號，他所主演的《青青河邊草》、《梅花烙》、《再見艷陽天》、《天長地久》、《倚天屠龍記》都是膾炙人口的經典之作。近年馬景濤在中國發展，日前他於小紅書上發布自己在北京趕市集的影片，只見昔日的「咆哮帝」搖身一變成了市集上的「購物狂」。

馬景濤演戲時臉部表情誇張。（星島日報提供）

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馬景濤過年前忙趕集。（星島日報提供）

62歲的馬景濤在小紅書發布影片，是他在北京趕市集的片段，他開心說：「過年怎麼能不趕大集呢？一起來和小馬哥感受濃濃的年味～」接著頭戴黑色鴨舌帽的他便四處遊走，他陸續買了番茄、短襪、草莓、紅棗醋接著駐足在標榜能去痘去斑的藥水攤檔，樂呵呵的說：「小馬哥現在大概還不需要用這個，雖然小馬哥已經步入了老馬哥的年齡了」。

馬景濤在大蒜攤位前玩起雜技。（星島日報提供）

童心未泯的馬景濤走到大蒜攤位前，還耍了招雜技，拿起好幾顆大蒜接連拋在空中，再紛紛接住大蒜，末了還得意自己寶刀未老。逛市集的時候，不少人認出他是演員，紛紛要求合照，馬景濤一甩演戲時的咆哮表情，露出儒雅微笑。拍完照之後，馬景濤繼續購物，他又買了冰糖葫蘆、豆沙餅、核桃等才滿意地離開。

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