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家寧遭轟全家靠Andy養！父關臉書、哥遭洗版「又有新動作」

Andy（左一）與家寧一家人徹底撕破臉。（翻攝自臉書）Andy（左一）與家寧一家人徹底撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy近日釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及她的母親，同時列出8大罪狀指控，苦心經營10年的心血遭奪走，一無所有的他僅能住小套房，被網友認為一個人養家寧全家。然而，家寧的哥哥被發現早於2月底就在網路上發布頂讓雞肉攤的消息，由於與Andy發存證信函的時間點接近，引發外界揣測，如今家寧哥哥又有新動作。

相關新聞：不只Andy受害！他與家寧哥哥合作開6間店分潤0 怒轟欺人太甚

隨著Andy指控影片曝光，家寧哥哥近日遭起底擁有6間雞肉攤，網友因此細數「Andy蝸居小套房，而家寧哥哥店連開六間，家寧靠分手獲得性別聲量，家寧她媽靠手段獲得公司股份與頻道經營權與商標，監察員是家寧爸，一家人真的整整齊齊，開開心心。」痛批家寧一家人都是靠Andy一個人在養。

豈料，家寧哥哥更被發現疑早在2月底就發文要頂讓約5坪的雞肉攤，但有網友認為頂讓時機「太巧合」，指出Andy在2月10日發存證信函，家寧則在2月28日回函，而頂讓文正好是在2月27日發布，因此引發外界諸多揣測「要脫產了嗎？」、「這刀開的時間點真是剛剛好」。

豈料，家寧哥哥又有所動作，之前的頂讓文目前已消失不見，雞肉攤的官方臉書粉專與IG也湧入大批網友洗版，不僅要求店家出面回應，更揚言抵制產品，臉書粉專評價大幅下滑僅剩1顆星。不僅如此，家寧似都在避風頭中。

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