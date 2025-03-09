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娛樂 最新消息

孟耿如宣布「無限期關閉社群」 曝黃子佼無復出演藝圈意願

黃子佼2023年不但捲#MeToo風波，還被查出手握大量未成年不雅片。（資料照，記者王文麟攝）黃子佼2023年不但捲#MeToo風波，還被查出手握大量未成年不雅片。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃子佼2023年捲#MeToo風波，去年被查出是偷拍論壇的高級會員，手握大量未成年不雅片，近日夫妻被拍到享天倫的畫面，掀再起熱議，有不少人揚言抵制孟耿如參與的影集《我們與惡的距離2》，但也有人認為「禍不及家人」，她今（9日）在臉書發文道歉，「媒體曝光我及家人的照片所造成的紛擾及討論，我深深抱歉這段時間所造成的所有傷害。」

孟耿如（左）今在臉書發文道歉，宣布將關閉社群帳號與個人品牌。（翻攝自臉書）孟耿如（左）今在臉書發文道歉，宣布將關閉社群帳號與個人品牌。（翻攝自臉書）

孟耿如表示，「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

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對於外界的議論，孟耿如說：「這段時間大家的聲音我都接受，我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。」

孟耿如臉書全文。（翻攝自臉書）孟耿如臉書全文。（翻攝自臉書）

孟耿如宣布將關閉社群帳號，「我個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停，我知道這些是遠遠不夠的，我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。」

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