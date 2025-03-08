晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

專欄作家蔡潔米舔共 保養品牌：不與不尊重台灣主權對象合作

專欄作家蔡潔米的「台灣是中國的一部分」言論，引起軒然大波。（圖擷自蔡潔米Jamie臉書粉專）專欄作家蔡潔米的「台灣是中國的一部分」言論，引起軒然大波。（圖擷自蔡潔米Jamie臉書粉專）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕專欄作家蔡潔米（Jamie Tsai）近日在社群平台發表「台灣是中國的一部分」的言論，引發網友反彈；原有意業配合作的私密保養品牌「Amor Fati」，今（8日）晚發表聲明，指蔡潔米的小紅書版本，結尾改為「台灣當歸」，證明並非無心之舉，該公司不會與不尊重台灣主權的對象合作。

蔡潔米在IＧ擁有15萬名追蹤者，日前她發布一段短影音，標題為「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論。」，她並在留言區與網友互動時說：「台灣是中國的一部分，這是國際普遍認知，但有些人不敢面對這個現實。我出國時一定會向外國朋友說明，中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」

蔡潔米原先掛名《ELLE Taiwan》專欄作家，《ELLE Taiwan》今天發布聲明，強調雙方已無合作關係，迅速與蔡潔米劃清界線。

今天晚間，私密保養品牌「Amor Fati」也發表聲明，表示近日原有計畫與「蔡潔米 Jamie」洽談業配合作，但經內部審慎評估後，決定不予合作。蔡潔米社群影片內容邏輯錯亂，甚至刻意將「同根同源」混淆為「同國」，試圖以KOL身份影響台灣人的認知，誤導視聽。

「Amor Fati」強調，「同根同源論」的說法強調台灣和中國在語言、文化、血緣上有共同的歷史背景，試圖讓人相信「因為文化相近，所以應該是同一國」；這種敘事忽略了台灣與中國在政治體制、國際地位、民主與自由上的重大差異，刻意混淆文化認同與政治認同，進而營造「統一是合理的」假象，台灣民眾在不知不覺中受到影響。

「Amor Fati」指出，品牌的選擇代表價值立場，若其他品牌與企業仍選擇與此類型KOL合作，即是在助長其影響力，進一步擴大錯誤資訊的傳播。該公司將始終堅守信念，未來也不會與不尊重台灣主權的對象合作。

「Amor Fati」並批評，蔡潔米從instagram Reels到小紅書版本，結尾改為「台灣當歸」，證明該KOL並非無心之舉，而是帶有明確意圖的操弄，透過暗渡陳倉的方式，偷換概念，把「同根同源」包裝成「同國」的合理性，混淆台灣民眾的視聽，影響社會大眾認知。

對於一些網友的攻擊謾罵，蔡潔米則透過臉書表示，「網路不是法外之地，交流的意義是不同立場也能理性討論，任何帶非理性人身攻擊的留言都已蒐證請自重。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中