專欄作家蔡潔米舔共 保養品牌：不與不尊重台灣主權對象合作

專欄作家蔡潔米的「台灣是中國的一部分」言論，引起軒然大波。（圖擷自蔡潔米Jamie臉書粉專）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕專欄作家蔡潔米（Jamie Tsai）近日在社群平台發表「台灣是中國的一部分」的言論，引發網友反彈；原有意業配合作的私密保養品牌「Amor Fati」，今（8日）晚發表聲明，指蔡潔米的小紅書版本，結尾改為「台灣當歸」，證明並非無心之舉，該公司不會與不尊重台灣主權的對象合作。

蔡潔米在IＧ擁有15萬名追蹤者，日前她發布一段短影音，標題為「掙扎了很久要不要發這條視頻？一個關於『自由』的討論。」，她並在留言區與網友互動時說：「台灣是中國的一部分，這是國際普遍認知，但有些人不敢面對這個現實。我出國時一定會向外國朋友說明，中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」

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蔡潔米原先掛名《ELLE Taiwan》專欄作家，《ELLE Taiwan》今天發布聲明，強調雙方已無合作關係，迅速與蔡潔米劃清界線。

今天晚間，私密保養品牌「Amor Fati」也發表聲明，表示近日原有計畫與「蔡潔米 Jamie」洽談業配合作，但經內部審慎評估後，決定不予合作。蔡潔米社群影片內容邏輯錯亂，甚至刻意將「同根同源」混淆為「同國」，試圖以KOL身份影響台灣人的認知，誤導視聽。

「Amor Fati」強調，「同根同源論」的說法強調台灣和中國在語言、文化、血緣上有共同的歷史背景，試圖讓人相信「因為文化相近，所以應該是同一國」；這種敘事忽略了台灣與中國在政治體制、國際地位、民主與自由上的重大差異，刻意混淆文化認同與政治認同，進而營造「統一是合理的」假象，台灣民眾在不知不覺中受到影響。

「Amor Fati」指出，品牌的選擇代表價值立場，若其他品牌與企業仍選擇與此類型KOL合作，即是在助長其影響力，進一步擴大錯誤資訊的傳播。該公司將始終堅守信念，未來也不會與不尊重台灣主權的對象合作。

「Amor Fati」並批評，蔡潔米從instagram Reels到小紅書版本，結尾改為「台灣當歸」，證明該KOL並非無心之舉，而是帶有明確意圖的操弄，透過暗渡陳倉的方式，偷換概念，把「同根同源」包裝成「同國」的合理性，混淆台灣民眾的視聽，影響社會大眾認知。

對於一些網友的攻擊謾罵，蔡潔米則透過臉書表示，「網路不是法外之地，交流的意義是不同立場也能理性討論，任何帶非理性人身攻擊的留言都已蒐證請自重。」

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