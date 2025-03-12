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網紅齊聚力挺Andy！狂贊助律師費「驚人金額曝光」

Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）Andy列出8大罪狀，指控苦心經營10年的頻道遭奪走。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy昨（11日）釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴家寧及前女友母親，並列出8大罪狀指控喊冤，苦心經營十年的頻道遭奪走。然而，許多YouTuber紛紛現身留言區聲援「贊助律師費」，包含好棒bump、賤葆、洋蔥、小A辣、篠崎泫、奎丁、一隻阿圓等人，驚人的斗內金額也曝光。

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Andy在影片中列出的8項指控，包含10年間每月僅領固定薪資、無法查公司帳目、無發登入眾量級社群帳號、股權分配不公、遭革除董事一職、被告知自己是被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、分手後立刻遭斷金援，10年來的努力全付諸流水讓他感慨萬千，「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

Andy釋出這段影片剛滿一天時間，觀看人次衝破450萬，許多網紅、YouTuber更現身留言區聲援「幫補血」、「贊助律師費」，包含好棒bump抖內6590元「不太會鼓勵人，但你真的辛苦了，希望這能給你一點力量。」賤葆抖內3000元「辛苦了幫Andy補血律師費」林進抖內6590元。

不僅如此，還有洋蔥、小A辣、篠崎泫、奎丁、一隻阿圓等人紛紛向Andy伸出援手，圈內好友出手抖內金額最高達7500元，觀眾的小額抖內金額則是30元至330元不等，影片一天下來抖內金額目前已破百萬元，依照YouTube直播及影片的抽成比例分別為30%和45%，Andy約可實拿55萬元。

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