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娛樂 最新消息

金秀賢「親吻」金賽綸鐵證曝！粉絲無語、男神IG粉絲狂掉

金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光。（翻攝自YouTube）金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢昨才被韓國自媒體「橫豎研究所」爆料和已故演員金賽綸曾交往6年，沒想到今（11）直播再曝猛料，直接釋出金秀賢親吻金賽綸的照片，畫面再度震撼台韓網友。

相關新聞：金秀賢爆交往未成年金賽綸！韓自媒體怒轟：等著被告吧

昨有一名自稱是金賽綸的阿姨受訪，直指金秀賢和金賽綸是情侶關係，加上網友挖出金秀賢在《偉大的隱藏者》宣傳上，曾提到41歲時要娶21歲的女孩，引發軒然大波。

就在此時，該爆料果真又釋出一張親吻照，讓金秀賢又被冠上「戀童癖」罵名，相關話題持續發酵；金秀賢公司Gold Medalist發聲明痛斥爆料內容虛假不實，全是捏造，將採取最強烈的法律行動。

相關新聞：遭爆交往未成年金賽綸6年！金秀賢來台倒數 主辦單位回應了

不料今又出現此照片，讓粉絲感到無語，也讓兩派粉絲再度熱議，更有網友狂酸「我看了什麼」，甚至開始有人罵他畜生、害人不淺等負面詞語。

無論爆料真假，該事件悄悄動搖金秀賢形象，他的IG粉絲自原本的2126萬，一夜狂少了近6萬人追蹤，人氣直直往下掉。

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