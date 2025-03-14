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「小翁立友」逃出緬甸詐騙園區 今返台

有「小翁立友」之稱的台灣歌手康岳赴泰國之後被帶到緬甸詐騙集團。（翻攝自臉書）有「小翁立友」之稱的台灣歌手康岳赴泰國之後被帶到緬甸詐騙集團。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「小翁立友」之稱的台灣歌手「康岳」（本名陳康岳），2024年9月傳出搭機赴泰國之後失聯，更遭騙到緬甸詐騙園區，他和另外一名同樣被詐騙的婦人自行脫困，兩人預計今（14）日下午搭機返台。

38歲的康岳去年9月赴泰國失聯後，魔術師好友王元照「可樂」因聯繫不上康岳，感到相當緊張。後雖收到康岳傳來的訊息，但他卻說自己遭到拘禁，（詐騙）業績未達標就會被電擊，壓力大到連續10天排不出便，更表示能吃到一顆水煮蛋都覺得很幸福，顯見身心受創。

康岳應是被逼迫從事電信詐騙，行騙歐美華人，才會有機會接觸到電腦，由於時差問題，康岳都是在深夜向可樂發出求助訊息，有時傳訊後，相隔2至3小時才又上線，研判康岳擔心會被發現。

38歲的歌手康岳是台中人，經常接商業演出。（翻攝自臉書）38歲的歌手康岳是台中人，經常接商業演出。（翻攝自臉書）

今年初中國演員王星在泰國被拐騙到緬甸詐騙園區新聞發酵，泰國進行強力打詐，陸續有各國受困在詐騙園區的民眾被釋放，有些人則像康岳一樣是自行脫困。

康岳和1名婦女上週自行從詐騙園區脫困抵達曼谷，接著被送至泰國移民局收容所，並在今天下午搭機，預計傍晚返回台灣。

兩人在移民局收容所期間，台灣駐泰代表處派人前去探視關心，並協助聯繫家屬及核發臨時入國證，安排返台。

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