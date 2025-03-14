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金賽綸媽媽將反擊！被金秀賢公司聲明激怒 控扭曲事實

金賽綸家屬對於金秀賢經紀公司的聲明感到相當憤怒。（翻攝自X）金賽綸家屬對於金秀賢經紀公司的聲明感到相當憤怒。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢所屬公司今天（14日）發表聲明為金秀賢辯駁，反應兩極，稍早韓媒報導，金賽綸的母親及家屬對於該份聲明相當憤怒，儘管病痛纏身，也將出面說明，反駁經紀公司的扭曲事實。

相關新聞：金秀賢經紀公司又遭打臉！韓網不買單戀愛時間「揪衣服鐵證」

韓媒《스포츠경향》獨家披露，針對金秀賢所屬的經紀公司Gold Medalist今天發布的聲明，金賽綸的母親將準備回擊，據悉金賽綸的母親在女兒過世之後，因壓力大而罹患了顏面神經失調，因此從金賽綸出生以來就一直陪在身邊的B女，代表金賽綸媽媽接受了訪問。

報導中指出，B女也就是接受「橫豎研究所」訪問的金賽綸阿姨，金賽綸一家與B女一家擁有20年的交情，金賽綸平常稱呼B女為「阿姨」，之前代表金賽綸發聲的妹妹，正是B女女兒。對於Gold Medalist指控B女只是金賽綸母親熟人，且身分不明又扭曲事實，金賽綸家屬透露，Gold Medalist早就知道B女，且了解B女跟金賽綸關係很好。

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