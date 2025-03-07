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黃子佼被拍到天倫樂！網友炸鍋抵制 孟耿如急關社群平台留言

孟耿如（左）受黃子佼性醜聞牽連，一度關閉社群。（翻攝自臉書）孟耿如（左）受黃子佼性醜聞牽連，一度關閉社群。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼2023年因為MeToo事件爆發，退出螢光幕，之後又被查出購買持有未成年性影像，連累老婆孟耿如，夫妻倆的工作也停擺許久。近日被目擊一家三口出遊，享受天倫之樂，讓網友不滿，認為黃子佼無反省之心，連孟耿如演出的新戲《我們與惡的距離》第二季還有社群動向也連帶受到關注，貼文底下遭部分網友洗版，今被發現孟耿如悄悄把臉書、IG貼文的留言功能關閉，引發熱議。

孟耿如近來漸漸在社群平台出沒，不時分享畫作外，3日更分享了一篇使用線上英文家教的心得。她透露，近半年藉由這個平台學習到許多東西，還說下一篇要分享自己的學習節奏，留言區更附上業務窗口。

相關新聞：孟耿如疑業配網喊抵制 TutorABC發聲明迅速切割

英文家教平台發聲明澄清。（翻攝自臉書）英文家教平台發聲明澄清。（翻攝自臉書）

發文曝光後，雖有少許網友大讚她勤奮好學，更多的卻是有不少網友揚言抵制她所代言的產品，還有網友在Threads列出她近來代言過的產品，要大家一起抵制，該廠商也緊急發聲明切割，指出孟耿如並非代言人，也與公司沒有商業合作。

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