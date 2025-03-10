陳沂3嗆律師李怡貞 被求償7個億嚇壞坐立難安

律師李怡貞（左）槓上陳沂演變為2女人戰爭。（翻攝自臉書、資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂日前在個人臉書公開業配文，卻轉載律師李怡貞臉書粉專圖卡，揶揄對方發文有錯字，李怡貞不滿提告，台北地檢署日前以涉嫌違反《著作權》起訴陳沂，引爆2女人互槓戲碼。

陳沂9日晚間再度發文，以臉書與所有權相關條款，稱虛擬替身條款清楚規定，所有相關的智慧財產權都屬於Meta（臉書母公司），也有清楚說明虛擬替身不會反映任何個人形象，質疑檢察官要如何認定圖卡是屬於李怡貞的「美術著作」？

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「大家問我為什麼要沉默2天？不讓子彈飛一下怎麼看笑話？」陳沂發文最後自我揶揄：「要煩惱要用宋慧喬哪個造型出庭啊？」

不久後，陳沂再發業配文，內文又繼續酸諷:「李怡貞竟然只比我大半歲，她是72年次的，今年41歲。」

沒想到1小時後陳沂3度發文，這次點名「李怡貞律師說民事要跟我求償7個億」，稱自己嚇壞了並坐立難安，趕快去問ChatGPT七億裁判費是多少，「算出來要235萬欸，希望她說到做到，民事對我求償7個億。」

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