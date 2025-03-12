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徐乃麟「給黃子佼留口飯」惹眾怒！馬國畢反被點名讚爆回應了

相較黃子佼（左）的高調行事，網友們更贊同馬國畢的低調做人。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）相較黃子佼（左）的高調行事，網友們更贊同馬國畢的低調做人。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼因購買並持有兒少性影像引發人神共憤，近日又被發現攜妻女享天倫引爆網友不滿情緒，不過徐乃麟因脫口「給人留一口飯吃」遭譙翻。對此，有網友就點名馬國畢積欠大筆賭債卻沒纏著演藝圈，而是低調做工償還許多債務，意外釣出本尊回應。

相關新聞：挺黃子佼臉書被灌爆！徐乃麟：我沒有贊成他回演藝圈

針對黃子佼涉刑復出等議題，徐乃麟昨（11日）緩頰說，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯。」然而這一番話卻不被多數網友認同，臉書粉專更因而被出征灌爆，他見狀後則澄清「我沒有說贊成他繼續回到演藝工作。」

相關新聞：徐乃麟這輩子最痛恨落井下石 心疼小優「請為別人留口飯」

同時，相關議題也在網路上迅速發酵，一名網友在threads點出曾有一位藝人欠下5千多萬賭債，不但沒有耍心思放話而是去開uber、擔任搬家工人、業務還債，至今債款只剩600萬，「他沒有纏著演藝圈不放，飯也是吃得好好的。」事實上，該文提到的藝人正是馬國畢，本尊被釣出來親自回應，「謝謝大家的支持啦！感恩。」謝忻更激讚「畢哥你好棒！」他則謙虛說「妳更棒！一起加油。」

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