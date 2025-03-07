德州媽媽爆料黃子佼去年準備復出 發出5點痛批

黃子佼（左）與孟耿如夫妻。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃子佼於2023年6月捲入性騷風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，握有大量未成年不雅片。近日黃子佼與老婆孟耿如帶著女兒同享天倫樂遭拍，外界再起熱議。網紅「德州媽媽」今（7）發文，列出5點痛批。

德州媽媽爆料「去年初黃子佼已經準備復出，這是非常肯定的」，黃子佼不但大動作對媒體發律師函，同時德州媽媽也收到一些演藝圈人士與她核實此事。當時，黃子佼還在社群發文，表示「為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。將來請用力監督，給我向前更新的機會。」德州媽指出，當時黃子佼跟受害者的道歉文底下有一排「藍勾勾」替他加油並等他回來，接著去年4月5日孟耿如也發文想替黃子佼洗白，底下同樣是一整排藍勾勾力挺。德州媽媽說：「他們夫妻倆當時一定覺得復出之路已順利開啟。」

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藝人黃子佼被控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（本報資料照，記者塗建榮攝）

然而，4月4日德州媽媽發文＃堅決抵制黃子佼，到現在還有很多演藝圈人士告訴德州媽媽，這件事真的很困難，因為黃子佼在演藝圈累積的實力與人脈，只要（價格）打個折，很多節目組根本求之不得。因此，才出現了演藝圈連署，希望將黃子佼趕出演藝圈，只要在連署當中+1就等同互相知會。

為了讓整份連署書擁有號召力，儘管演藝圈開第一槍的人是林予晞，所以發起人陳文茜、發言人賈永婕都是在社會上有足夠影響力的人，德州媽媽也認為這股力量足以與「前輩」制衡。且德州媽媽早就連署過其他性犯罪法案、公布黃子佼傳給媒體的律師函、揭露黃子佼勸說少女拍攝裸照的錄音檔，因此她自認是「初代掃黃大將」也加入連署名單內。

德州媽媽認為社工系的孟耿如輕輕帶過黃子佼的犯罪行為。（資料照，記者潘少棠攝）

原本德州媽媽有意提供各國性犯罪資料，並擬定連署，但卻沒有被採納，「因為有人說我寫的『公佈加害者個資』是違憲，違憲的東西大家不敢+1。雖然有點遺憾，但我也算是可以理解」。讓德州媽媽不能理解的事，竟有人說德州媽媽摸頭、抱團，讓她覺得莫名其妙，因為德州媽媽根本不靠演藝圈吃飯。

德州媽媽認為演藝圈抵制黃子佼的行為其實是成功的，「但，嗯，大家對孟耿如無比寬容，彷彿早就財富自由的他們不混演藝圈就是趕盡殺絕。」德州媽媽提醒，「每一部未成年色情影片的拍攝過程都是一場性侵犯」她更指出唸社工系的孟耿如用「黃先生未了解販售者影片的取得來源」輕輕帶過並反覆敲鑼打鼓說悔過。對於受害女性，德州媽媽明確指出「他們支付了多少悔過誠意？被性騷的未成年，他們支付了0元喔，原本還想叫人家簽保密協議是對方拒絕。」

最讓德州媽媽無法忍受的是，「現在黃子佼在法庭上是 #力辯無罪且拒絕賠償。不補償受害者，一直跟大眾求機會，夫妻倆從頭到尾道歉的對象都是大眾就很可笑」她更進一步反問：「孟耿如現在出演〈與惡〉，難道不諷刺」？

德州媽媽在文末呼籲，希望讓此類性反罪者消失在公眾視野，而非一再強迫大家觀賞。

網紅德州媽媽在社群發文以5大重點抨擊黃子佼。（翻攝自臉書）

【德州媽媽全文】

1. 去年初黃子佼已經準備復出，這是非常肯定的， 他大動作對媒體發律師函、我也有收到一些演藝人員與工作人員跟我核實此事。 他去年的po文是（如圖）：「為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。 將來請用力監督，給我向前更新的機會。」 當時的社會輿論跟現在是完全不同的。 黃子佼跟zofia 的道歉文下面有一整排藍勾勾在幫他加油等他回來。 2024/4/5孟耿如發文洗白，下面也是一整排的加油。 他們夫妻倆當時一定覺得復出之路已順利開啟。 我2024/4/4發文 #堅決抵制黃子佼 之後，還有演藝圈的人私訊我說真的很困難，以黃子佼幾十年來累積的人脈與實力，他現在只要打個折，很多節目組根本求之不得。

2. 所以這才有了演藝圈連署。 那份連署主要用意是趕黃子佼出演藝圈，在連署中+1就是一種互相知會。 （那些糾結著連署裡面沒有「抵制黃子佼」這個字的， 你們才是閒著在改小作文的人吧，天知地知你知我知獨眼龍也知，那個時間點、那樣的內容，就是在講黃子佼。） 連署需要取讓大家願意加入與同意的「最大公約數」， 這是一件非常需要妥協的事。 有人問說明明演藝圈內開第一槍的是林予晞，怎麼不推她，（BTW她真的好棒！） 因為連署「發起人」需要擁有號召力， 演藝圈裡面，能跟張小燕制衡、有帶領作用、並且願意這樣做的前輩並不多，所以最後是陳文茜。 （發起人是陳文茜、發言人是賈永婕，我以為這樣已經表明了這不是特定政治操作。）

3. 我之所以在連署名單裡，除了因為我早就連署過其他性犯罪法案、還有因為公佈黃子佼傳給媒體的律師函、揭露他勸說少女拍攝裸照的錄音檔等等也是我， 我本來就是初代掃黃大將，這事有我一份也不奇怪吧。 後來我提供各國性犯罪的資料、並擬定的連署並沒有被採納，因為有人說我寫的「公佈加害者個資」是違憲， 違憲的東西大家不敢+1。 雖然有點遺憾，但我也算是可以理解。 我做的事情又不只連署，被說是摸頭、抱團根本莫名其妙，我又不靠演藝圈。 偏偏不少人要從連署名單中挑幾個跟自己政治光譜不同的名單然後把這件事抹爛， 我真的覺得很無奈。

4. 演藝圈抵制黃子佼其實是成功的。 但，嗯，大家對孟耿如無比寬容，彷彿早就財富自由的他們不混演藝圈就是趕盡殺絕。 我只好提醒一下， #每一部未成年色情影片的拍攝過程都是一場性侵犯。 而唸社工系的孟耿如用「黃先生未了解販售者影片的取得來源」帶過。 他們一再敲鑼打鼓說悔過， 那各位猜猜， 對於那些受害女性，他們支付了多少悔過誠意？ 被性騷的未成年，他們支付了0元喔，原本還想叫人家簽保密協議是對方拒絕。 現在黃子佼在法庭上是 #力辯無罪且拒絕賠償。 不補償受害者，一直跟大眾求機會， 夫妻倆從頭到尾道歉的對象都是大眾就很可笑。 孟耿如現在出演<與惡>，難道不諷刺？

5. 最後希望媒體不要再拍黃子佼了， 正常人對煉銅癖的私生活沒興趣。 多數國家處理這種性犯罪者是讓他消失在公眾視野，不是一再強迫大家觀賞。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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