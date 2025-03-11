周杰倫被影射澳門豪賭輸慘了？杰威爾發聲明一次說清楚

周杰倫（右起）和好友Gary、柯有倫在海外做音樂，卻無端被影射去豪賭，公司駁斥傳聞。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫人在澳洲和好友柯有倫、Gary做音樂，也趁空悠閒走在街頭喝咖啡，但今天中國微博卻出現「周杰倫澳門」熱搜消息，內容影射周董到澳門豪賭七天，產輸數十億元假消息，對此，周董唱片公司也發出聲明闢謠。

周杰倫悠閒走在街頭喝咖啡，懶理假消息。（翻攝自IG）

杰威爾發聲明表示：「今日出現在微博熱搜，關於『某超一線男星，在澳門豪賭』等相關消息，部分網友影射此男星是本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛。」

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周董好友劉畊宏也發文提到，他要發一個周杰倫跳操內容，「制衡一下奇怪的熱搜，別浪費了大眾的資源，把它導向到有意義的地方，別再網上道聽塗說了。」

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

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