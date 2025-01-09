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蘇打綠重返德國柏林！3年完成復刻計畫 大咖出手吳青峰哭了

蘇打綠相隔10年再訪柏林，迎接復刻計畫最終站《冬 未了》。（緒風提供）蘇打綠相隔10年再訪柏林，迎接復刻計畫最終站《冬 未了》。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕相隔10年，蘇打綠再度造訪柏林，為了最後一張復刻專輯《冬 未了（蘇打綠版）》與德國交響樂團再度聚首，團員合體拍攝《未了》MV，邀請享譽全球的「挑戰重力的當代舞蹈詩人」尤安尼·布爾熱瓦共同入鏡。

尤安尼的創作完美融合東方哲學、西方神話，跌倒與再起的意象屢見不鮮，與《未了》歌曲的意象氣息相通。

「舞蹈詩人」尤安尼·布爾熱瓦。（©Domino Aurora - Yoann Bourgeois Art Company提供）「舞蹈詩人」尤安尼·布爾熱瓦。（©Domino Aurora - Yoann Bourgeois Art Company提供）

而尤安尼在MV拍攝現場的無重力階梯表演直擊人心，讓團員看了直呼起了雞皮疙瘩，主唱吳青峰則是當場感動落淚。

尤安尼謙虛地說道：「《未了》傳達的永無止境概念，對我而言也意義重大。」蘇打綠則回應復刻至此，已經能很慶幸且不留遺憾說出：「心願已了」

蘇打綠當初聽聞尤安尼答應演出相當驚訝，難以置信這位曾與Harry Styles共同登上葛萊美舞台的世界級大師會願意參與。

蘇打綠與尤安尼的團隊相約冬季共赴寒冷嚴峻的柏林，展開長達48小時的彩排與拍攝，攜手以歌以舞共同推石上山，打造出最淋漓盡致、切合薛西佛斯的作品。

尤安尼為蘇打綠團員設計專屬動作。（緒風提供）尤安尼為蘇打綠團員設計專屬動作。（緒風提供）

當團員在現場見識到尤安尼為這首歌「量身定制」的表演後，先是目瞪口呆震懾在原地，吳青峰當下落淚，團員們驚呼連連，現場直視太過震撼頭皮都發麻，甚至詢問導演：「要不要整首MV只讓Yoann表演就好了？」

尤安尼也不藏私，細心為每位團員設計專屬動作，耐心指導技巧，並提醒團員放鬆，讓身體失去重力，積蓄力量以便能彈得更高。

蘇打綠先是花了一整天的時間進行排練，從熟悉彈跳力度、動作時機做起，同時又很小心不要受傷，避免影響拍攝進度。

蘇打綠主唱吳青峰體驗彈跳床。（緒風提供） 蘇打綠主唱吳青峰體驗彈跳床。（緒風提供）

家凱透露，站在彈跳床上感覺就像站在懸崖邊，還得表現得輕鬆地轉圈，這讓他感到相當緊張。

而阿龔在現場聽著音樂時，也回憶起當初創作的場景與細節，情感瞬間湧上心頭，拍攝期間常常紅了眼眶。

尤安尼讚揚蘇打綠的團員頗具潛力，能於一天之內抓到使用核心已實屬難得，並強調這支舞蹈不僅是技巧的展現，更是想像力如何引領創作的過程，「見識到蘇打綠的才華與善良後，我感到非常榮幸，這個合作相當開心又充滿趣味。」

蘇打綠耗時3年，完成《小宇宙》到《冬 未了》共10張專輯擴展成21張的復刻計劃，這次意外復刻版的「韋瓦第計畫」實現了最初的構想，在一年四季內走遍四座城市，發行四張專輯，團員更感慨道：「沒想到10張專輯需要如巨石般重新推上山一次。」

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