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娛樂 最新消息

7/5是末日？星座專家曝這2天對雙子、雙魚影響最大

星座專家「安德魯的賤聲房」指出7/4和7/5這兩天對雙子座和雙魚座的影響最顯著。（達志影像、翻攝自誠品線上）星座專家「安德魯的賤聲房」指出7/4和7/5這兩天對雙子座和雙魚座的影響最顯著。（達志影像、翻攝自誠品線上）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫家竜樹諒（龍樹諒）預言2025年7月5日的日本將迎來比311大海嘯更嚴重的大災難，影響之大可能波及週邊國家，雖然她後來在新作中已修正說法，表示「只是覺得應該會這樣子吧」，但仍造成不少民眾產生恐慌與焦慮。對此，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒大家保持平常心，維持適度警覺與正確防災觀念而非恐慌，心存善念，就不會有壞事；此外，他也根據星象運行，指出7/4適逢金星進雙子、7/5則遇上海王星逆行雙魚，對這兩個星座的影響最為顯著。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

➤ 7/4 金星進雙子座

這是「戀愛靠嘴巴」的時期正式開跑，誰話多、誰會講幹話，誰就能撩到人。金星掌管愛情、美感、金錢，一進雙子整個感情市場都變成Talk Show現場。你長得帥沒用，講話無聊直接OUT，你長得普通沒關係，講話會撩就上位。這週的戀愛關鍵詞就是：互動！冷靜型、被動型在這週會被冷到發抖。

．小提醒：別只是「嘴上功夫」很會，實際上空包彈，因為金星雙子也容易出現「話說得比心還多」的假曖昧風暴。

．適合：交友聊天、告白、更新形象、換社群大頭貼。

．不適合：談結婚、談責任。

➤ 7/5 海王星逆行（在雙魚）→會持續到12月

這顆星一逆行，就像夢境的玻璃突然碎了，你會開始質疑自己是不是活在幻覺裡。海王星本來就跟「夢境、理想、信仰、詐騙、逃避」有關，當它在自己主場（雙魚）逆行，就是一場「真相冒出來」的警鐘。

你之前被誰畫大餅？誰讓你沈浸在粉紅泡泡裡？誰讓你以為對方會改？這週開始會逐漸露出破綻。感情上是清醒～工作上是「現實考驗」，財務上是「潛在詐騙或誤信投資」。尤其那些靠信任運作的關係，會進入測試期。

被打醒的不是錯，是成長。所以這週開始你會對某些人失望，但那其實是好事，因為你終於看到真面目。

．小提醒：這個逆行影響「敏感的人」特別強，像雙魚、巨蟹、天蠍、水瓶…情緒會炸得滿地找牙。

．小補充： 在7/4～7/6這三天，情緒波動會比較高，很多人會開始懷疑自己是不是「愛錯人、信錯人、賭錯方向」。

➤本週4大最強星座

．事業最強：巨蟹座

用細心殺出一片天，效率像開外掛，一口氣做完三週份的工作。

．財運最強：天秤座

錢不會從天上掉，但這週就是容易「被指定、被找上門、被塞紅包」。

．桃花最強：雙子座

金星降臨本命，撩人能力＋300%，一講話就讓人小鹿撞死。

．學業最強：水瓶座

腦袋清楚、學習速度暴漲，考試面對講義像開天眼。

➤這週要小心的3個星座

．牡羊座：自信過頭變嘴賤，講話容易得罪人。

．雙魚座：海王星逆行炸你本命，情緒混亂、容易玻璃心碎一地。

．處女座：情緒放空期，一不小心就被人當情緒垃圾桶。

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☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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