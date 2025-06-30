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娛樂 最新消息

疲老闆控妻子長期出軌3男 員警、藥師等人成靈堂主角

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「零食界好市多」稱號的零食電商「疲老闆」在嘉義市區擁有千坪零食大賣場，經營零食銷售8年。日前疲老闆才指控好兄弟網紅鳳梨設局害公司被掏空並欠債2億，又被捲入潑漆尋仇疑雲，怎料，如今卻再度爆出宣布離婚，在社群控訴妻子多年出軌3男，並列出妻子「4大惡行」。

疲老闆宣布離婚，控訴妻子多年出軌3男。（翻攝自臉書）疲老闆宣布離婚，控訴妻子多年出軌3男。（翻攝自臉書）

今（30）日，疲老闆突在臉書發布3張合成靈堂相片，每張畫面中的主角都不同，疑似是妻子出軌的3名男子，其中包括員警及知名藥師等人。隨後疲老闆再度發文並列出妻子過往4大惡行「你曾經開車撞我、撞我的公司」、「你曾拿刀砍我、拿球棒打我、用言語與暴力威脅我的生命」、「你多次情緒失控，對我動手、辱罵、羞辱，沒有任何理由，只因為你『不爽』」、「你控制我的交友、限制我的應酬、切斷我所有的正常生活」。

疲老闆把疑似老婆出軌的3名男子合成靈堂照，包括員警及知名藥師等人。（翻攝自臉書）疲老闆把疑似老婆出軌的3名男子合成靈堂照，包括員警及知名藥師等人。（翻攝自臉書）

疲老闆稱妻子長期與多名男子發展不正當關係，不是誣賴，而是妻子留下的對話、照片、時間線，全擺在眼前，自己也給予多次機會希望女方能坦承，然而卻得到繼續欺騙、理直氣壯的結果，最終決定開誠佈公，保護自己和孩子的未來生活「從今天起，這一切到此為止，不再遮掩妳的行為、說謊、壓抑我的痛，我清醒了」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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