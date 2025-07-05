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娛樂 最新消息

台北電影獎完整得獎名單》《大風之島》奪百萬首獎 4片並列大贏家

紀錄片《大風之島》勇奪百萬首獎。（記者王文麟攝）紀錄片《大風之島》勇奪百萬首獎。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影獎今（5）在台北中山堂頒獎，共揭曉21個獎項，最終由紀錄片《大風之島》拿下最大獎「百萬首獎」，最佳劇情長片頒給《小雁與吳愛麗》，兩部電影同樣都獲3獎，十分風光。

《小雁與吳愛麗》抱走北影最佳劇情長片。（記者王文麟攝）《小雁與吳愛麗》抱走北影最佳劇情長片。（記者王文麟攝）

今年獎項分配十分平均，包括《大風之島》、《鬼才之道》、《小雁與吳愛麗》、《白衣蒼狗》4部片皆獲3獎，並列大贏家；其中《大風之島》記錄「樂生療養院」院民與命運長期抗爭的歷程，沉靜卻強韌的姿態，凝視歷史創傷的群體，以自身力量對抗時代的無情，評審盛讚《大風之島》不只是紀錄片，更是一部有關台灣土地的記憶。

影帝后得獎者令人驚喜，泰籍演員萬洛．隆甘迦以《白衣蒼狗》拿下首位北影「外國影帝」頭銜，他在片中飾演非法移工，表演傳達角色的悲痛、悲憫與慈悲，帶來安撫人心的力量，領獎時率先用台語說「拍謝」萌翻眾人。

女主角由《我家的事》高伊玲擊敗強敵張艾嘉、夏于喬等人，是首次入圍就拿獎，她透過細膩詮釋台灣傳統母親的壓抑、隱忍與內心糾結，演出歲月痕跡，獲評審青睞，讓觀眾帶來強烈共鳴。

男女配角則是老將的天下，李康生雖然在上個月因「偷海膽」事件誤闖社會版面，仍以《默視錄》拿下最佳男配角，他直呼，「希望這個獎之後可以帶給我好運氣！」女配角由《小雁與吳愛麗》楊貴媚擒下，她在金馬、北影都獲獎，最開心電影在全世界繞了一圈，走了好久才走到了今天，直呼「真的是非常棒！」

【2025台北電影獎】完整得獎名單：

百萬首獎：《大風之島》

最佳劇情長片：《小雁與吳愛麗》

最佳導演：徐漢強《鬼才之道》

最佳編劇：林書宇《小雁與吳愛麗》

最佳男主角：萬洛．隆甘迦《白衣蒼狗》

最佳女主角：高伊玲《我家的事》

最佳男配角：李康生《默視錄》

最佳女配角：楊貴媚《小雁與吳愛麗》

最佳新演員：梁湘華《破浪男女》

最佳攝影：米卡埃爾．卡普隆《白衣蒼狗》

最佳剪輯：秦岳志《大風之島》

最佳配樂：福多瑪《默視錄》

最佳美術設計：張軼峰《河鰻》

最佳造型設計：鄧莉棋《角頭—大橋頭》

最佳聲音設計：高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》

最佳視覺效果：郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》

最佳紀錄片：《大風之島》

最佳短片：《A面：我的一天》

最佳動畫片：《風的前奏》

傑出技術：動作指導黃泰維《鬼才之道》

卓越貢獻獎：張昌彥

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