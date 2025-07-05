Jisoo金智秀隨身小物也帶白花油？台灣粉絲追查超意外

Jisoo金智秀展示小物粉紅色滾珠瓶，引起台灣粉絲注意。（取自Dcrad）

〔記者楊金城／台南報導〕韓國女子天團「BLACKPINK」成員Jisoo金智秀，近日在YT頻道「ELLE KOREA」分享私藏的愛用小物時，拿出1瓶有Hello Kitty圖案包裝的粉紅色滾珠瓶，還笑著試範擦拭脖子，「令每個人都嫉妒吧」，不少台灣粉絲認出這竟是老字號品牌白花油，掀起粉絲討論。

粉絲的反應有趣。（取自Dcrad）

Jisoo在影片中，一一獻寶，拿出常用的生活小物像是軟墊、減壓球、藥袋、髮夾、眼鏡等，描述使用感覺，模樣率真、可愛，生活小物也讓台灣粉絲注意。

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當中金智秀拿出1瓶有著Hello Kitty圖案包裝的粉紅色滾珠瓶，笑說「太可愛了」，她是在粉絲見面會時拿到的，但不懂瓶身中文的意思，一直當作香薰油使用，讓人神清氣爽。

Jisoo金智秀展示的隨身小物粉紅色滾珠瓶，其實是白花油的產品。（記者楊金城攝）

台灣粉絲發現小瓶身上印有白花油字樣，跟一般印象中的白花油又不太一樣，後來不少人去尋寶，發現原來是白花油的一種產品，有人笑稱說「以為只有長輩會用，結果居然她也會，超級意外」，也有人說阿嬤法寶由Jisoo使用就變得好少女、好時髦。

Jisoo金智秀使用的生活小物，粉絲追查後就是這款粉紅色滾珠瓶。（民眾提供）

網路社群Thread也掀起Jisoo風，發文「被燒到了，手刀購買」，台南網友到藥局搶買，使用同樣生活小物的網友說「第一次覺得跟BLACKPINK這麼近」。Dcrad閒聊版則有網友發帖「Jisoo隨身會帶白花油？」，網友留言好意外，「那有白花油的產品那麼可愛的」，國際巨星Jisoo意外行銷台灣。

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