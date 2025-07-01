美女網紅「仙塔律師」當詐團軍師遭拘提！最後發文動態曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有22萬名IG粉絲、以分享法律知識走紅的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，昨因涉入靈骨塔詐騙案，遭台北地檢署拘提，晚間複訊後，檢方依違反《刑法》洩密罪及《洗錢防制法》諭令70萬元交保，並限制出境、出海。令人震驚的是，她在被拘提前最後一則限時動態中，仍神情輕鬆，在電梯自拍並與粉絲閒聊自己「從小食量就大」，語氣輕鬆毫無異狀。

仙塔律師的社群有22萬粉絲，人氣頗高。（翻設自IG）

李宜諪因涉嫌擔任詐騙集團「軍師」角色而遭檢方鎖定。外型甜美的她，在社群媒體活躍，分享法律知識，吸引不少粉絲追蹤。她最後一則限時動態寫著：「每日一帖，直到我買下整層律師樓，Day 270」，還笑談自己從小學二年級起便能獨力吃完整個便當，感嘆當年不懂為何同學總吃不完，直到長大後才明白，「小鳥胃真的存在」。

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仙塔律師昨被拘提前還在電梯自拍。（翻設自IG）

這樣一則看似平凡的貼文，如今卻與詐騙案的醜聞形成強烈對比。據了解，台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案時，發現吳姓女主嫌會以話術誘騙塔位持有人出售靈骨塔位，再以「需加購」、「購買套餐」等方式詐財上億元。檢方調查發現，為吳女辯護的3名律師中，有人涉嫌將案情資料外洩給未到案的共犯，「仙塔律師」李宜諪正是其中一人，因此遭到拘提與限制出境。

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