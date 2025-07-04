最強高中生Ray狂失言！Kai要他回台灣2週：恢復原廠設定

Ray最近太失控，連Kai都覺得不太好。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「台灣最強高中生、最強外交官」Ray近期在美國發展，受到歡迎，不過最近他頻頻口出狂言，連好友Kai Cenat都直言「要把他丟回台灣恢復原廠設定」。

Ray近期口出狂言，Kai出面緩頰，要他回台灣兩個禮拜。（翻攝自X）

Kai在今年6月底開直播放映一段影片，裡面是Ray表示自己不看足球，看到對方球衣更直言「天啊好醜」，話說得有夠直接，遭到網友批評「基本的尊重都不知道」。對此，Kai在直播上幫他緩頰，稱Ray是來自亞洲的台灣，本來很有禮貌，但可能是跟黑人兄弟混在一起，現在可能有點不顧形象。

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Kai認為現階段唯一的解方，是把Ray丟回去台灣兩個禮拜，才能讓他恢復原廠設定，否則他會進化成某種物種。此話一出，不少網友認為，Kai是真的有在照顧Ray，不僅僅是帶著他一起發展事業、一起玩之外，同時也在Ray失控時出面緩頰、踩煞車，直言「難怪Ray媽媽會把兒子放心交給Kai」。

Ray直接批評對方，Kai看了也搖頭。（翻攝自X）

其實Ray最近的言論確實掀起不少討論，先前他前往星巴客消費，滿嘴髒話被店員拒賣飲料，勸Kai該帶他去教堂，讓現場一度尷尬。除此之外，Ray最近上節目被問到「台灣什麼樣的地方」，他直言跟「屎」一樣，更表示台灣雖然他的是家鄉，但在他眼中「每個人都跟NPC一樣」，引發許多台灣人討論。

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