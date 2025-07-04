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主播報新聞怒嗆黃國昌 「每句話都垃圾到極點」社群道歉

鏡電視主播王顯瑜播報新聞時加入個人意見。（翻攝自臉書）鏡電視主播王顯瑜播報新聞時加入個人意見。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕鏡電視主播王顯瑜在播報新聞時，加入個人意見並批評民眾黨主席、現任立委黃國昌，指他：在記者會說的每句話都垃圾到極點。此番發言引起爭議，今（4）王顯瑜已於社群發文道歉，並表示公司已嚴正告誡。

民眾黨主席、現任立委黃國昌。（翻攝自臉書）民眾黨主席、現任立委黃國昌。（翻攝自臉書）

當時，王顯瑜在播報完黃國昌相關新聞後，評論：「我每一次看到黃國昌開記者會，也覺得他講的每一句話都垃圾到極點，在浪費所有人的時間」，此片段也被他發到Threads上。王顯瑜更表示，台北市前副市長彭振聲妻子過世後，他聽到最噁心的發言就來自黃國昌，讓他無法做到以溫良恭儉讓態度播新聞。

鏡電視聲明。（翻攝自臉書）鏡電視聲明。（翻攝自臉書）

王顯瑜在社群發文表示：昨晚播報新聞時，我在看到某位政治人物的發言之後，做出了主觀的評論。這樣的評論有違鏡電視的中立原則，我已於昨晚和今天遭到公司的嚴正告誡。」接著他也說：「我為我的行為道歉，並積極配合及面對後續調查。謝謝觀眾朋友對鏡新聞、以及對我的監督與指教」。

鏡電視今日中午發表聲明，表示王顯瑜在播報中夾帶個人評論，踰越客觀、中立原則，已先予以告誡，並進行內部調查。

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