台北電影獎》高伊玲《我家的事》勇奪影后 謝家人當最好的後盾

高伊玲奪最佳女主角獎。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第27屆台北電影獎頒獎典禮今晚（5日）登場，高伊玲以《我家的事》擊敗包括《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《有病才會喜歡你》江齊以及《鬼才之道》張榕容奪得影后寶座。

評審大讚高伊玲細膩詮釋台灣傳統母親的壓抑、隱忍與內心糾結，演出歲月痕跡，細微的憤怒、無奈，到對丈夫的失望與放棄，都讓觀眾帶來強烈共鳴，也讓人看見這個女人的不容易。

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高伊玲奪最佳女主角獎。（記者王文麟攝）

高伊玲上台時先謝謝台北電影節跟所有的評審們，以及多年來好想謝謝的好多人們，謝謝你們，「昨天在晚宴有一位好朋友問說，『啊你長這樣（指漂亮），電影搞得那麼醜！』」她表示這就是全天下所有母親的模樣，為了扛起一個家，放棄了優雅從容美好的身形，「感謝生命裡面每一個讓我感受到溫暖母愛的人們。」

她也特別感謝導演潘客印的媽媽阿珠，「她拍攝時每一天到廟宇裡幫我們祈福，她表現的母愛是不可思議的，感謝她把導演帶到我們身邊，讓我們完成這部不可思議的作品。」最後感謝《我家的事》的家人，「阿母真的做到了！」

高伊玲奪最佳女主角獎。（記者王文麟攝）

到了後台，高伊玲說在台上忘了感謝最重要的家人，「我們常常為了工作到各地去，他們總是做最好的後盾」，她說自己從小考試運不好，但今天拿下這個獎，非常感謝自己家人的支持。她說心裡真的覺得自己不會得獎，覺得應該是《女兒的女兒》的張艾嘉，「因為真的太喜歡那部片了！」他說獲獎有很多驚喜、很多的惶恐、很多的感恩！更透露老公很不會說話，但今天有跟她說，「你是我心裡面的最佳女主角！」

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