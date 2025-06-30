疲老闆嫩妻認錯下跪！反控他「外遇拍一堆色情片」：我該忍受嗎？

疲老闆與妻子互相痛訴對方出軌。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名電商「疲老闆」近來爭議頻傳，今（30）更無預警宣布結束3年多婚姻，痛訴嫩妻婚內出軌多名男性，且疑似遭到妻子施暴，引起熱議。對此，女方不忍發文反擊了。

疲老闆嫩妻發聲。（翻攝自IG）

疲老闆嫩妻上傳多則IG限時動態，表示自己沒有想對任何人潑髒水，並認為疲老闆此舉是在自毀前程，苦訴曾經為了對方付出一切，包括名譽、未來，甚至成為連帶保證人，「我沒有要討拍，也不想報復，我只想提醒他，真正毀掉你人生的，不是我，而是你自己現在坐的選擇，我被消遣沒關係，但員工和小孩是無辜的。」

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疲老闆嫩妻發聲。（番社自IG）

接著反控疲老闆，「在我懷孕的時候你外遇，拍了一堆色情影片照片，我就該忍受嗎？」她表示很多事情選擇不說是為了好聚好散，坦承自己曾做錯事並下跪道歉，也願意承擔社會輿論的眼光，但若因此傷害到家人，她則會追究到底，同時她也喊話，「做人真的不需要步步緊逼，留點體面，也留點善良，給彼此最後一點尊重。」

疲老闆妻最後表示，「我承認，我曾經做錯了選擇，我對不起他，也對不起當初的自己。但那份歉意，並不代表我應該承受恐嚇、家暴與長期的精神虐待。」表示之後不會再多做解釋，並感謝外界的關心與支持，對於家醜外揚及不良示範再次向大眾道歉，承諾未來會努力懺悔，同時她也放上「不自殺聲明」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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