金曲》歌王呂士軒遭催「走快一點」 深夜發聲被讚爆

呂士軒勇奪歌王及最佳華語專輯獎。（新聞攝影組攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第36屆金曲獎昨（28日）晚在台北小巨蛋圓滿落幕，不過還是有不少插曲引起爭議。資深歌手張清芳久違重返金曲舞台，在擔任「最佳華語專輯獎」頒獎人時，突然脫稿催促得主呂士軒「走快一點，時間很晚了」，引發網友不滿。對此，呂士軒也在典禮後於臉書發文，分享得獎感言。

張清芳因在頒獎舞台上催促呂士軒引起爭議。（台視提供）

呂士軒在第36屆金曲獎一舉拿下「最佳華語男歌手」及「最佳華語專輯獎」，成為本屆雙料得主。金曲獎結束後，他在臉書分享感想表示，「這張專輯《好聲豪氣》專輯很好聽，我聽到現在還沒有膩，真的！」並一一點名，感謝所有參與專輯製作的夥伴與親朋好友。

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最後呂士軒寫下，「謝謝金曲獎聽得到我們的在乎。祝各位健康骨氣，萬事如意。」整篇貼文語氣溫暖誠懇，對於當晚被催促的爭議則隻字未提，網友們紛紛湧入留言大讚，「真的超讚！我每天聽」、「你很棒，謝謝你用你的作品，讓我們認識你」、「就知道有一天你會得到這個獎！超棒超棒，你值得！」

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